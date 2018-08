Wegen Nutzung eines Taschenrechners vor Gericht

6.8.2018 – Ist nicht auszuschließen, dass ein Autofahrer während der Fahrt kein Smartphone, sondern einen Taschenrechner in der Hand gehalten hat, darf er nicht wegen der verbotswidrigen Nutzung eines elektronischen Geräts bestraft werden. Das geht aus einem Beschluss des Oberlandesgerichts Oldenburg vom 25. Juni 2018 hervor (2 Ss OWi 175/18).

Ein Autofahrer war von einem Überwachungsgerät erwischt worden, als er außerorts die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 13 km/h überschritt. Das bei dieser Gelegenheit geschossene Foto war auch in anderer Hinsicht verräterisch. Denn darauf war zu erkennen, dass er während der Fahrt offenbar ein Smartphone benutzte.

Der Beschuldigte wurde daher in erster Instanz vom Amtsgericht nicht nur wegen der Geschwindigkeits-Überschreitung zur Zahlung einer Geldbuße verurteilt. Er wurde auch wegen des verbotswidrigen Haltens eines der Kommunikation dienenden elektronischen Gerätes während der Fahrt mit einer Strafe belegt.

Taschenrechner statt Smartphone

Das wollte der Mann nicht akzeptieren. In seiner gegen die Entscheidung des Amtsgerichts eingereichten Beschwerde machte er geltend, kein Smartphone, sondern einen Taschenrechner in der Hand gehalten zu haben. Dieser wurde in der Hauptverhandlung vor dem Oldenburger Oberlandesgericht von seinem Rechtsanwalt auch vorgelegt.

Das Gericht hob daraufhin das Urteil der Vorinstanz auf und verurteilte den Beschuldigten lediglich wegen des Geschwindigkeits-Verstoßes zur Zahlung einer Geldbuße von 20 Euro.

Kein im Gesetz aufgeführtes Gerät

Die Richter hielten es zwar für merkwürdig, dass der Beschwerdeführer das Gerät nachweislich des Fotos vor sein Gesicht gehalten hatte. Sie konnten jedoch nicht ausschließen, dass es sich dabei tatsächlich um den von ihm vorgelegten Taschenrechner gehandelt hatte. Eine Verurteilung wegen eines Verstoßes gegen § 23 Absatz 1a StVO sei daher nicht möglich.

Danach sei es einem Fahrzeugführer zwar verboten, die im Gesetz aufgeführten Geräte während der Fahrt in der Hand zu halten. Ein Taschenrechner sei jedoch auch in der Neufassung des Gesetzes nicht in der Aufzählung der Geräte enthalten.

Ein solcher könne auch nicht als ein elektronisches Gerät, das der Kommunikation, Information oder Organisation beziehungsweise der Unterhaltungselektronik oder Ortsbestimmung dienen soll, bezeichnet werden, so das Gericht.

Kein vollständiges Verbot der Nutzung elektronischer Geräte

Der Verordnungsgeber habe von einem vollständigen Verbot der Nutzung elektronischer Geräte während der Fahrt abgesehen, weil ein solches ein nicht statthaftes Übermaß darstellen würde.

Der beliebten Flucht in Alternativgeräte sei durch den weit gefassten Gerätebegriff durch die Neufassung des Gesetzes zwar ein Riegel vorgeschoben worden. Plumpe Ausreden wie „Rasierapparat“ oder „Kühlakku wegen Zahnschmerzen“ bleiben nach Ansicht des Oldenburger Oberlandesgerichts jedoch möglich.