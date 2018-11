Wann Einspruch gegen Bußgeldbescheid per E-Mail möglich ist

5.11.2018 – Ein Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid per E-Mail ist auf jeden Fall dann statthaft, wenn sich die Bußgeldbehörde gegenüber Beschuldigten selbst der Möglichkeit des elektronischen Schriftverkehrs bedient. Das hat das Landgericht Mosbach mit Beschluss vom 30. August 2018 entschieden (1 Qs 22/18).

Der Entscheidung lag der Fall eines Autofahrers zugrunde, gegen den wegen Missachtung eines Überholverbots ein Bußgeldbescheid erlassen worden war.

Schriftlich und mit eigener Unterschrift

Der Bescheid enthielt einen Hinweis darauf, dass das Bußgeld auch online, wie etwa via Paypal oder mit einer Kreditkarte gezahlt werden könne. Ein direkter Zugang zu der Online-Bezahlplattform der Behörde sei mit einem in dem Bescheid abgedruckten QR-Code möglich.

In der Fußzeile des Bußgeldbescheides wurde der Beschuldigte darüber belehrt, dass die Einlegung eines Rechtsmittels aus rechtlichen Gründen per E-Mail nicht möglich sei. Vier Tage später wurde ihm gleichwohl eine E-Mail mit einer PDF-Datei des Beweisfotos zugestellt.

Darauf reagierte der Mann kurz darauf mit einer Re-Mail an die Sachbearbeiterin. Mit der legte er Einspruch gegen den Bußgeldbescheid ein. Zwei Tage später erhielt er, ebenfalls auf elektronischem Weg, eine Nachricht, in welcher ihm mitgeteilt wurde, dass ein per E-Mail eingelegter Einspruch nur dann als zulässig anerkannt werden könne, wenn dieser anschließend „schriftlich und mit eigenhändiger Unterschrift“ bestätigt werde.

Erfolgreiche Beschwerde

Dem kam der Beschuldigte zwar nach. Dieses Schreiben ging jedoch nach Ablauf der Einspruchsfrist bei der Verwaltungsbehörde ein. Sein Einspruch wurde daher vom Mosbacher Amtsgericht als unzulässig verworfen.

Mit seiner hiergegen beim Landgericht der Stadt eingelegten Beschwerde hatte der Autofahrer Erfolg. Die Richter hoben den Beschluss des Amtsgerichts auf, sodass es sich nun mit dem Einspruch zu befassen hat.

Nach Ansicht des Landgerichts hat der Beschwerdeführer mit seiner E-Mail Form- und fristgerecht Einspruch gegen den Bußgeldbescheid eingelegt. Denn das Gebot der schriftlichen Einspruchseinlegung sei in Bußgeldsachen auch dann erfüllt, wenn der Einspruch per E-Mail übermittelt werde. Auch bei dieser könne eine Verwaltungsbehörde erkennen, welche Erklärung abgegeben werde und von wem diese stamme.

Keine „Einbahnstraße“

Zu berücksichtigen sei der technische Fortschritt. Dem habe sich auch die Verwaltungsbehörde bedient, indem sie den Schriftverkehr mit dem Beschuldigten größtenteils per E-Mail führte. Durch den Abdruck ihrer E-Mail-Adresse in dem Bußgeldbescheid habe sie außerdem zu erkennen gegeben, dass sie Erklärungen in elektronischer Form entgegen nehme.

Es spiele daher keine Rolle, dass in der Fußzeile des Bescheides darauf hingewiesen wurde, dass ein per E-Mail übermitteltes Rechtsmittel nicht zulässig sei. „Denn die Verwaltungsbehörde kann nicht einseitig bestimmen, wenn sie, wie im vorliegenden Fall, einen E-Mail-Verkehr eröffnet und zudem mit dem Beschwerdeführer per E-Mail korrespondiert, welche Erklärungen per E-Mail sie als verbindlich und welche als unverbindlich ansieht“ – so das Landgericht.

Die Behörde habe außerdem durch Einräumen einer bürgerfreundlichen Möglichkeit der Zahlung von Bußgeldern auf elektronischem Weg zu erkennen gegeben, dass sie die neuesten technischen Errungenschaften nutzt. Das müsse sie auch dem Beschuldigten zugestehen.