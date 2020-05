Wann der Firmenwagen des Unternehmers steuerfrei bleibt

12.5.2020 – Nach der allgemeinen Lebenserfahrung werden Firmenfahrzeuge, die auch privat genutzt werden könnten, tatsächlich auch im Privatbereich gefahren. Dieser Beweis des ersten Anscheins kann jedoch entkräftet werden, wenn ein zusätzliches privates Fahrzeug zur Verfügung steht, das in Status und Gebrauchswert mit dem des Firmenfahrzeugs vergleichbar ist. Das hat das Niedersächsische Finanzgericht in einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 19. Februar 2020 entschieden (9 K 104/19).

Der Entscheidung lag die Klage eines alleinigen Kommanditisten einer GmbH & Co. KG zugrunde. In deren Betriebsvermögen befand sich ein neu angeschaffter Personenkraftwagen, welcher laut Angaben des Klägers ausschließlich für Firmenzwecke genutzt wurde. Ein Fahrtenbuch wurde nicht geführt.

Finanzamt wollte Ein-Prozent-Regelung für den Firmenwagen durchsetzen

Das Finanzamt glaubte dem Kläger jedoch nicht. Im Rahmen einer Außenprüfung unterstellte der Prüfer des Finanzamts, dass das Fahrzeug angesichts seiner Art und Ausstattung von dem Kläger durchaus auch privat genutzt wurde. Der Privatanteil sei daher im Rahmen der sogenannten Ein-Prozent-Regelung zu versteuern.

Gegen den entsprechenden Bescheid des Finanzamts legte der Steuerzahler Einspruch ein. Er argumentierte, dass er für private Fahrten ausschließlich seinen in seinem Privatvermögen befindlichen mehr als 20 Jahre alten Mercedes Benz C 280 T nutze.

Die Behörde wies den Einspruch als unbegründet zurück. Nach den Regeln des Beweises des ersten Anscheins müsse davon ausgegangen werden, dass auch das Firmenfahrzeug privat genutzt werde. Denn das sei nicht nur deutlich komfortabler und sicherer als der Mercedes und weniger reparaturanfällig. Es verfüge auch über einen höheren Status.

Gericht sah den Beweis des ersten Anscheins als entkräftet an

Weil man sich nicht einigen konnte, zog der Steuerpflichtige vor Gericht. Dort handelte sich das Finanzamt eine Niederlage ein.

Die Richter gelangten nach einer Beweisaufnahme zu dem Ergebnis, dass die beiden Autos zwar nicht von ihrer technischen Ausstattung, wohl aber von ihrem Status und Gebrauchswert als gleichwertig anzusehen seien. Der Kläger habe daher den Beweis des ersten Anscheins entkräftet, dass er sein Firmenfahrzeug auch privat nutze.

Denn unter dem Begriff „Gebrauchswert“ sei der Wert einer Sache hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit und ihrer Eignung für bestimmte Funktionen und Zwecke zu verstehen. Das Alter spiele hingegen eine eher untergeordnete Rolle.

Privat-Pkw wurde von den Richtern als gleichwertig angesehen

Bei einem Vergleich von zwei Fahrzeugen würden vielmehr Umstände wie die Motorleistung, der Hubraum und die zu erzielende Höchstgeschwindigkeit eine Rolle spielen. Unter diesen Gesichtspunkten seien die beiden Fahrzeuge aber durchaus gleichwertig.

Das Gericht wies in einer Stellungnahme zu seiner Entscheidung darauf hin, dass sie in der Praxis der Betriebsprüfungen eine große Rolle spielt. Denn es sei das erste Urteil eines Finanzgerichts, welches sich mit der Frage auseinander setze, welche Anforderungen an die Vergleichbarkeit in puncto Status und Gebrauchswert zu stellen seien.