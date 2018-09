Wann bei Flugstornierungen Provisionen zu erstatten sind

26.9.2018 – Wird ein Flug annulliert, so muss die Fluggesellschaft den Fluggästen nicht nur den Preis für das Ticket erstatten, sondern auch von ihnen gezahlte Provisionen. Voraussetzung ist jedoch, dass das Luftfahrtunternehmen von den Provisionszahlungen wusste – so der Europäische Gerichtshof in einem Urteil vom 12. September 2018 (C-601/17).

Der Entscheidung lag die Klage eines Deutschen zugrunde, der für sich und seine Familie bei einem Online-Vermittler Flugtickets für eine Reise von Hamburg ins portugiesische Faro erworben hatte.

Streit um 77 Euro

Zum Kummer der Reisenden wurde der Flug von der Fluggesellschaft annulliert. Der Kläger forderte daher den vom ihm an den Vermittler gezahlten Preis für die Tickets in Höhe von rund 1.109 Euro erstattet. Das Luftfahrtunternehmen hatte von dem Online-Vermittler jedoch 77 Euro weniger erhalten. Diesen Betrag hatte der Vermittler nämlich als Provision einbehalten.

Mit dem Argument, dass Fluggesellschaften nicht dazu verpflichtet seien, im Fall der Annullierung eines Fluges von den Passagieren gezahlten Provisionen zu erstatten, weigerte sich die Airline, dem Kläger die 77 Euro zu zahlen.

Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Hamburger Amtsgericht war sich nicht sicher, wie der Fall im Lichte der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung zu entscheiden sei. Es legte die Sache daher dem Europäischen Gerichtshof vor. Der entschied zu Gunsten der Reisenden.

Sache der nationalen Gerichte

Nach Ansicht der Richter ist eine Fluggesellschaft im Fall der Annullierung eines Fluges nicht nur dazu verpflichtet, den Fluggästen den Preis für das Ticket zu erstatten. Ein Erstattungsanspruch besteht vielmehr auch für die bei dem Erwerb des Flugscheins an einen Vermittler gezahlte Provisionen.

Voraussetzung ist allerdings, dass das Luftfahrtunternehmen bei Abschluss des Beförderungsvertrages von der Provisionszahlung wusste. Das zu prüfen sei Sache der nationalen Gerichte, in dem zu entscheidenden Fall also des Hamburger Amtsgerichts.

Nach Meinung des Europäischen Gerichtshofs entspricht diese Auslegung der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung dem mit ihr verfolgten Ziel, ein hohes Schutzniveau für Fluggäste zu gewährleisten und dabei einen Ausgleich zwischen deren Interessen und denen der Luftfahrtunternehmen vorzunehmen.