Vorsicht Schulkinder auch an Feiertagen?

29.4.2020 – Der Straßenverkehr erfordert einfache und klare Regeln. Es obliegt daher nicht den einzelnen Verkehrsteilnehmern, diese nach vermeintlich logischen Kriterien auszulegen. Das geht aus einem Beschluss des Oberlandesgerichts Brandenburg vom 12. September 2019 hervor ((2 Z) 53 Ss-OWi 488/19 (174/19)).

Der Entscheidung lag der Fall eines Autofahrers zugrunde, der am Karfreitag des Jahres 2018 gegen 13 Uhr im Bereich einer Schule „geblitzt“ worden war. Weil er dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit um neun Kilometer pro Stunde überschritten hatte, sollte er ein Bußgeld von 15 Euro zahlen.

In seiner hiergegen eingereichten Rechtsbeschwerde räumte der Beschuldigte zwar ein, dass im Bereich der Schule von Montag bis Freitag zwischen sieben und 16 Uhr eine Geschwindigkeits-Begrenzung von 30 Kilometern pro Stunde galt.

Das entsprechende Schild sei jedoch durch ein Zusatzzeichen mit der Aufschrift „Schule“ ergänzt worden. An gesetzlichen Feiertagen finde jedoch kein Schulunterricht statt. Daher habe er davon ausgehen dürfen, mit der örtlich zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde fahren zu dürfen.

Uneingeschränkte Geschwindigkeits-Begrenzung auch an Feiertagen

Zu Unrecht, befanden sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Amtsgericht Königs Wusterhausen als auch das von dem Kläger in der Beschwerdeinstanz angerufene Brandenburger Oberlandesgericht.

Nach Ansicht der Richter gelten für Montag bis Freitag angeordnete Geschwindigkeits-Begrenzungen uneingeschränkt auch an gesetzlichen Feiertagen, die auf einen dieser Wochentage fallen.

Im Interesse der Verkehrssicherheit dürfe es nämlich nicht dem einzelnen Verkehrsteilnehmer überlassen bleiben, „nach einer differenzierten Betrachtung selbst zu beurteilen, ob die Anordnung einer Geschwindigkeits-Begrenzung aufgrund der örtlichen Besonderheiten auch für auf Wochentage fallende gesetzliche Feiertage sinnvoll ist und gelten soll.“

Schild ohne eigenständigen Regelungsgehalt

Der Beschuldigte könne sich auch nicht darauf berufen, dass das die Geschwindigkeit begrenzende Verkehrsschild in seinem Fall durch ein Zusatzzeichen mit der Aufschrift „Schule“ ergänzt worden war.

Denn dabei habe es sich um ein Schild ohne einen eigenständigen Regelungsgehalt gehandelt. Dieses enthalte lediglich einen entbehrlichen Hinweis, um die Verkehrsteilnehmer über das Motiv der Straßenverkehrsbehörde für die angeordnete Beschränkung zu informieren.

Derartige Schilder dienten insbesondere dazu, bei den Straßenverkehrs-Teilnehmern die Akzeptanz dafür zu erhöhen, indem ihnen der Hintergrund erläutert werde. Eine sachliche Einschränkung der ausgeschilderten Geschwindigkeits-Begrenzung ergebe sich daraus nicht.

Der Straßenverkehr erfordere einfache und klare Regeln. Die Verkehrsteilnehmer müssten daher mögliche Unbequemlichkeiten, die sich daraus ergeben, im Sinne der Verkehrssicherheit in Kauf nehmen.

Langjährige Diskussionen

Über die Frage, ob eine derartige Beschilderung grundsätzlich auch an gesetzlichen Feiertagen gilt, wird seit Jahren gestritten. Das Oberlandesgericht Saarbrücken gelangte im Jahr 2018 zu einer vergleichbaren Einschätzung wie das Brandenburger Oberlandesgericht (VersicherungsJournal 6.2.2019).

Jedoch wurde ein Autofahrer, der an einem Feiertag ebenfalls im Bereich einer Schule geblitzt worden war, vom Wuppertaler Amtsgericht im Jahr 2014 freigesprochen. Zwar spreche der Zusatz „Mo. – Sa., 7 – 18 h“ zunächst einmal dafür, dass die Beschränkung an Werktagen gelte und die Anordnung folglich auch dann zu beachten sei, wenn ein gesetzlicher Feiertag auf einen Werktag falle.

Stehe die Beschränkung jedoch in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem weiteren Zusatzschild „Schule“, sei sie in ihrer Gesamtschau zu würdigen. Da Schulen an gesetzlichen Feiertagen grundsätzlich geschlossen seien, bedürfe es keines besonderen Schutzes von Schülerinnen und Schülern, der durch die Beschilderung bezweckt werde.

Deshalb dürfe ein Verkehrsteilnehmer in so einem Fall nur dann wegen einer Geschwindigkeits-Überschreitung bestraft werden, wenn er das örtlich allgemein erlaubte Tempolimit überschreite (VersicherungsJournal 22.7.2014).