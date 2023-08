Von der Mail-Flut überrollt? Tipps für klare Strukturen und mehr Zeit

14.8.2023 – Oft befinden sich gefühlt 100.000 Mails im elektronischen Eingangskorb. Man verliert den Überblick und wird durch ständiges Nachgucken von der eigentlichen Arbeit abgelenkt. Die Zeit wird sinnlos mit Mails verdaddelt. Was hilft, sind eine gute Organisation und feste Regeln im Umgang mit der elektronischen Post.

Ein kurzer Ton. Eine Meldung scheint kurz am Bildschirm auf. Schon sind Sie von einer neuen Mail abgelenkt – egal, ob Sie telefonieren oder an einem Projekt arbeiten. Wenn Sie zu den neugierigen Menschen gehören, schauen Sie schnell nach, wer etwas von Ihnen will und ob es dringend ist. Und das x-mal am Tag – konzentriertes Arbeiten ade!

Regeln einhalten und Disziplin aufbringen

Es gibt viele Möglichkeiten, sinnlos Zeit mit Mails zu verdaddeln. Sie holen sich E-Mails mehrfach auf den Schirm, weil Sie Ihr Postfach nicht aufräumen. Sie finden die Korrespondenz mit einem Kunden nicht, weil Ihr Kollege sie anders als Sie abspeichert. Auf alle Fälle sind Sie genervt und gehen abends frustriert nach Hause, weil sich im Postfach inzwischen 148.713 Mails befinden.

Es geht auch anders, wenn Sie einfache Tipps befolgen, Regeln einhalten und Disziplin aufbringen. Lassen Sie sich nicht von den Mails treiben, sondern bekommen Sie Ihre Mails in den Griff. Effizienz-Profi Jürgen Kurz verspricht: Sie sparen rund 20 Prozent Zeit und haben vor allem mehr Freude an der Arbeit.

Erstens: Feste Lesezeiten

Schalten Sie am Rechner alle akustischen und optischen Posteingangssignale aus. Gerade wenn Sie ein Morgenmensch sind, sollten Sie sich in den ersten Arbeitsstunden auf wichtige Aufgaben konzentrieren.

Oft reicht es, dreimal am Tag Nachrichten zu lesen und zu beantworten.

Zweitens: E-Mails sofort bearbeiten

Am effektivsten ist es, elektronische Nachrichten nur dann zu lesen, wenn Sie sich Zeit zum Antworten nehmen. Je nach Bedarf eine halbe oder ganze Stunde. Dabei gilt, alles, was sich in fünf Minuten erledigen lässt, sofort zu erledigen.

Diese „Sofort-Regel“ spart Zeit. Alles andere löschen oder delegieren Sie beziehungsweise tragen Sie sich in Ihre To-do-Liste ein. Danach ist das Postfach leer.

Drittens: Löschen auf Probe

Viele Nutzer haben Angst, E-Mails zu löschen, weil sie sie noch einmal benötigen könnten oder den Newsletter doch irgendwann lesen wollen.

Es hilft, einen Ordner „zz Löschen auf Probe“ (dann steht dieser in der Ordnerstruktur unten) anzulegen und diese E-Mails dorthin zu verschieben. Stellen Sie den Ordner so ein, dass automatisch alle Mails gelöscht werden, die beispielsweise älter als sechs Monate sind.

Viertens: E-Mails finden

Das Problem bei E-Mails ist nicht der Speicherplatz, sondern das Finden.

Der Übersicht dient, nur die Nachrichten mit relevanten Informationen aufzubewahren. Alles andere nach dem Lesen löschen.

Fünftens: Strukturierte Ablagesysteme

Manche Menschen haben alle E-Mails im Posteingang und arbeiten ausschließlich mit der Suchfunktion. Das ist umständlich, denn wie hieß noch der Ansprechpartner Ihres potenziellen Kunden?

Arbeiten mit einer Ordnerstruktur, empfiehlt der Experte Kurz von Büro-Kaizen. Erfahrungen zeigen, dass sieben bis zehn Ordner je Ebene und zwei bis drei Ebenen gut handelbar sind. Sonst verlieren Sie die Übersicht. Regel: Bearbeitete und beantwortete E-Mails sofort ablegen.

Sechstens: Gemeinsame Spielregeln vereinbaren

Die Wenigsten arbeiten allein. Vereinbaren Sie deshalb gemeinsame Regeln.

In manchen Teams haben alle Zugriff auf bestimmte Mails – dann sollten sich die Teammitglieder auf eine gemeinsame Ablagestruktur (etwa nach Arbeitsgebieten, Kunden oder Projekten) einigen. Dafür ist angeblich nie Zeit, aber alle verschenken Zeit mit Finden, Ärgern und Streiten. Das ist frustrierend.

Und: Regeln, die Sie gemeinsam aufstellen, sind nicht endgültig, sondern müssen sich in der Praxis bewähren. Ist das nicht der Fall – dann schaffen Sie hilfreichere Regeln.