Von den Folgen einer unzureichenden Rechtsbehelfsbelehrung

4.7.2018 – Ist eine Rechtsbehelfsbelehrung in einem amtlichen Schreiben missverständlich oder unvollständig, so dass bei objektiver Betrachtung die Möglichkeit einer Fristwahrung gefährdet erscheint, so verlängert sich die Einspruchsfrist automatisch auf ein Jahr. Das hat das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht mit einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 21. März 2018 entschieden (1 K 205/15).

WERBUNG

In dem entschiedenen Fall ging es um die Klage eines Mannes, der die Bestandskraft eines ablehnenden Bescheids einer Behörde bestritten hatte.

Das begründete der Kläger damit, dass die Rechtsbehelfsbelehrung des Bescheides im Sinne von § 356 Absatz 2 Satz 1 AO (Abgabeordnung) unrichtig gewesen sei. Die Einspruchsfrist habe daher nicht, wie von der Behörde behauptet, einen Monat, sondern ein Jahr betragen. Diese Frist habe er gewahrt.

Fehlende Behördenanschrift

Dem schlossen sich die Richter des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts an. Sie gaben der Klage statt.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme enthielt die Kopf- und Fußzeile des Bescheides zwar eine Besucheradresse. Die Adresse der Behörde, die sich in einer anderen Stadt befindet, wurde jedoch nicht genannt. Die Besucheradresse ist nach Ansicht des Gerichts jedoch nicht gleichzusetzen mit der postalischen Anschrift einer Behörde.

Bei dieser Ausgangslage blieb es folglich unklar, ob ein Einspruch in zulässiger Weise auch an die Besucheradresse gesandt werden oder an eine noch vom Empfänger des Schreibens zu recherchierende Behördenadresse geschickt werden musste.

Verlängerung auf ein Jahr

Diese Unklarheit habe sich die Behörde anrechnen zu lassen. Die in dem Bescheid genannte Einspruchsfrist von einem Monat verlängere sich daher auf ein Jahr.

„Darauf, dass sich die widersprüchlichen Angaben in dem Bescheid, betreffend die Erreichbarkeit der Einspruchsbehörde, im Streitfall möglicherweise nicht konkret ausgewirkt haben, kommt es nicht an“, so das Gericht.

Denn die verlängerte Rechtsbehelfsfrist von einem Jahr gelte bereits dann, wenn die Angaben unvollständig oder missverständlich gefasst seien und hierdurch bei objektiver Betrachtung die Möglichkeit zur Fristwahrung gefährdet erscheine. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.