Von den Folgen einer feuchtfröhlichen Familienzusammenkunft

Neben dem Preis und der Leistung werden für Versicherte einfache, digitale Angebote der Gesellschaften immer wichtiger. Welche Ansprüche junge Kunden an die Versicherer haben und warum das auch Vermittler interessieren sollte, zeigt eine Umfrage. (Bild: Bitkom) mehr ...

Zum Stand der Vermittlung von Finanzdienstleistungen gegen direkte Vergütung durch die Kunden hat das Finanzministerium auf Anfrage der FDP-Fraktion Stellung genommen. Dabei zeigte sich einige Unkenntnis. Die Bewertung der Lage fällt sehr unterschiedlich aus. Was auf Vermittler zukommt. (Bild: Paul Dilek) mehr ...

6.12.2018 –

Bei den beiden in Schieflage gerutschten Pensionskassen wird fieberhaft an Lösungen gearbeitet. Einige Aussagen zur weiteren Entwicklung waren am Mittwoch auf Nachfrage zu erfahren. (Bild: Kölner Pensionskasse) mehr ...