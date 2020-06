Volle Entfernungspauschale gilt nicht für jeden Arbeitstag

16.6.2020 – Ein Arbeitnehmer darf in seiner Steuererklärung die Entfernungspauschale nur für jene Tage in voller Höhe geltend machen, an denen er zwischen seiner Wohnung und seinem Arbeitsplatz pendelt. Das hat der Bundesfinanzhof mit einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 12. Februar 2020 entschieden (VI R 42/17).

Geklagt hatte ein Beschäftigter, der in der Regel arbeitstäglich den Ort seiner Tätigkeit aufsuchte und noch am selben Tag von dort aus zu seiner Wohnung zurückkehrte. Es gab jedoch auch Zeiten, an denen er berufsbedingt erst an einem der nächsten Tage von seinem Arbeitsplatz nach Hause fahren konnte.

In seiner Steuererklärung machte der Mann durchgängig für sämtliche seiner Arbeitstage die Entfernungspauschale in Höhe von 30 Cent als Werbungskosten geltend.

Volle Entfernungspauschale für jeden Arbeitstag?

Das wollte das Finanzamt nicht akzeptieren. Es ging davon aus, dass dem Steuerpflichtigen die volle Pauschale nur für jene Tage zustand, an denen er noch am selben Tag wieder nach Hause zurückkehrte.

Zu Recht, urteilte der Bundesfinanzhof (BFH). Er wies die Klage des Beschäftigten gegen sein Finanzamt als unbegründet zurück.

Betrag von 30 Cent gilt für Hin- und Rückweg

Der BFH stellte zwar nicht in Abrede, dass ein Beschäftigter dem Finanzamt gegenüber für seine Wege zwischen Wohnung und Arbeitsplatz eine Entfernungspauschale von 0,30 Euro für jeden Entfernungskilometer als Werbungskosten geltend machen kann. Dieser Betrag gelte jedoch für den Hin- und Rückweg.

Das aber bedeute, dass an Tagen, an denen ein Beschäftigter nach getaner Arbeit nicht nach Hause zurückkehrt, die Pauschale nur zur Hälfte, das heißt in Höhe von 15 Cent geltend gemacht werden könne.

Zu den Regelungen bim Finanzamt

Bei der Entfernungspauschale gilt grundsätzlich nur der einfache Weg zur Arbeit. Wohnt jemand beispielsweise 30 Kilometer von seinem Arbeitsplatz entfernt, so kann er arbeitstäglich nur neun Euro und nicht, wie oft irrtümlich angenommen wird, 18 Euro dem Finanzamt gegenüber geltend machen. Denn mit der Pauschale wird auch der Rückweg abgegolten.

Werden öffentliche Verkehrsmittel für die Wege zwischen der Wohnung und der Arbeitsstätte genutzt, gelten andere Vorgaben. Dann dürfen die tatsächlichen Kosten in Ansatz gebracht werden, und zwar auch dann, wenn diese höher sind, als die Entfernungspauschale.