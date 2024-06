VersicherungsJournal im oder nach dem Urlaub

18.6.2024 – Mit einer Mobilversion, RSS-Feeds, einem X-Angebot oder auf Facebook, Linkedin und Xing bietet das VersicherungsJournal Alternativen für die Information unterwegs an, unabhängig vom Empfang des Newsletters. Tipps gibt es auch zum Umgang mit dem Newsletter bei Abwesenheit und zum nachträglichen Lesen von Artikeln nach der Rückkehr ins Büro.

Die einen Leser wollen im Urlaub nichts Berufliches lesen, andere möchten dagegen unterwegs über die wichtigsten Nachrichten informiert bleiben. Für alle Bedürfnisse sieht das VersicherungsJournal praktische Lösungen vor.

Wer außerhalb des Büros die Nachrichten durchsehen möchte, kann dies zum Beispiel auf einem Smartphone oder Tablet tun. Unter Mobil.versicherungsjournal.de stehen die wichtigsten Inhalte in einer für kleine Bildschirme optimierten Version zur Verfügung.

RSS für den schnellen Überblick

Für den mobilen Einsatz praktisch ist der Einsatz eines RSS-Readers. Der sammelt die Nachrichten von verschiedenen Informationsdiensten nach den Wünschen des Benutzers und stellt sie übersichtlich zusammen.

RSS-Reader gibt es für alle Computer- und Smartphone-Betriebssysteme und als Cloud-Version, auf die man von verschiedenen Endgeräten aus die Nachrichten sichten und lesen kann.

Eine Einführung in das Thema und eine Übersicht über das entsprechende Angebot der Redaktion findet sich auf der Seite RSS.

Twitter

Zusätzlich bietet das VersicherungsJournal seine Meldungen per Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) an. Dieser Dienst ist ebenfalls per Mobilgerät genauso gut zu erreichen wie per PC. Die Nachrichten des VersicherungsJournals sind unter X.com/vjournalde zu finden. Direktlinks zu den Neuigkeiten des Tages werden jeden Morgen gegen acht Uhr „getweetet“.

Im Menü von VersicherungsJournal.de ist oben rechts hinter dem X-Logo der Link auf die Anmeldeseite des Dienstes platziert.

Facebook, Linkedin und Xing

Auch mittels der sozialen Netzwerke bringt Ihnen das VersicherungsJournal die tagesaktuellen Nachrichten auf das Tablet oder Smartphone, zum Beispiel bei Linkedin ausgewählte Beiträge.

Auf Facebook werden täglich um neun Uhr der Link zum Thema des Tages und später ausgesuchte weitere Inhalte der jeweils aktuellen Ausgabe gepostet. Neben Nachrichten finden Sie übrigens auf der Facebook-Seite auch gesonderte Buch- und Veranstaltungstipps oder Posts über die Verlagsaktivitäten wie zum Beispiel Messe-Aktionen.

Die Xing-News-Seite des VersicherungsJournals wird schwerpunktmäßig mit Themen aus der Arbeitswelt beliefert. Dort kommen täglich vormittags das Thema des Tages und gegebenenfalls zusätzlich um zwölf Uhr und um 14.00 Uhr Nachrichten aus den Bereichen Karriere & Mitarbeiter sowie Unternehmen & Personen.

Newsletter abmelden?

Der RSS-Feed sowie der Blick auf Social-Media-Plattformen oder direkt auf die Internetseiten des VersicherungsJournals sind also eine Alternative, wenn Sie in den Ferien keine E-Mails lesen können oder möchten und trotzdem informiert sein wollen.

Wenn Sie während des Urlaubs, bei Dienstreisen oder Krankheit die Lieferung des Newsletters „Heute im VersicherungsJournal“ im Urlaub unterbrechen wollen, können Sie dies über den Link auf Ihr Profil am Ende des Newsletters einrichten.

Wenn Sie den Newsletter durchgehend beziehen, aber erst nach der Rückkehr ins Büro lesen möchten, hilft ein separater Unterordner dafür im E-Mail-Programm. So können Sie nach der Rückkehr an den PC entweder noch die aufgelaufenen Newsletter durchsehen, oder sie in einem Rutsch löschen.

Suchagent filtert die wichtigsten Nachrichten

Wenn Sie während des Urlaubs oder danach nur das allerwichtigste aus dieser Zeit lesen möchten, empfehlen wir unsere Suchagenten.

Dort können Sie ganz gezielt auswählen, zu welchen Themen Sie informiert bleiben möchten. So können zum Beispiel Krankenversicherungs-Spezialisten Suchbegriffe wie „PKV“ eingeben. Wer nichts verpassen möchte, das über sein Unternehmen geschrieben wird, kann dessen Namen als Suchwort festlegen.

Sobald ein Artikel erscheint, in dem einer der angelegten Suchbegriffe vorkommt, werden Sie per E-Mail benachrichtigt. Suchagenten lassen sich jederzeit an- und abmelden.

Einfach nachträglich lesen

Wer in seiner Freizeit nichts Dienstliches lesen möchte, kann nach der Rückkehr entweder die gesammelten Newsletter durchsehen oder direkt auf die Seite VersicherungsJournal.de gehen.

Auf der Startseite können Sie über die Schaltfläche „vorherige Ausgabe“ tageweise zurückblättern und dann die einzelnen Artikel ansehen.

Ebenfalls praktisch ist die „Erweiterte Suche“. Dort können Sie für einen beliebigen Zeitraum, zum Beispiel die Zeit Ihres Urlaubs, alle Artikel anzeigen lassen.

Aus dieser Übersicht können Sie wahlweise einzelne Beiträge lesen und zur Trefferliste zurückkehren oder (Tage übergreifend) von Artikel zu Artikel weiterklicken.