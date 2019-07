VersicherungsJournal erneuert Mobilversion

3.7.2019 – Seit acht Jahren ist die für das Lesen mit dem Smartphone optimierte Ausgabe des VersicherungsJournals in Betrieb, seit dieser Woche ist sie grundlegend erneuert. Erster Schritt war, die Programmierung dieser Seite auf eine moderne technische Basis umzustellen. Gleichzeitig wurde auch das Aussehen verbessert.

Damit ist ein Anfang gemacht. Geplant ist, das Lesen noch angenehmer zu gestalten. Zudem sollen weitere Inhalte, die bisher nur in der Standardversion des VersicherungsJournals angeboten werden, auch mobil zugänglich werden. Die Entwicklung soll schrittweise erfolgen. Dabei möchten wir die Prioritäten der Leser berücksichtigen.

Deshalb bitten wir Sie um Ihre Mithilfe. Was sollte Ihrer Meinung nach am dringendsten am Erscheinungsbild optimiert werden (zum Beispiel Layout, Schriftgrößen, Menüs)? Und welche bisher nicht angebotenen Inhalte von VersicherungsJournal.de (zum Beispiel Archivartikel, Medienspiegel, Bücher, Dossiers oder Kurzumfragen) sollten als Erste auch über die Mobilversion abrufbar sein?

Bitte schreiben Sie uns Ihre Wünsche formlos per E-Mail. Vielen Dank.