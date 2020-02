Verbotene Nutzung einer Fernbedienung im Auto

27.2.2020 – Ein Fahrzeugführer, der während der Fahrt mit Hilfe einer in der Hand gehaltenen Fernbedienung sein Navigationsgerät bedient, darf mit einem Bußgeld bestraft werden. Das hat der 1. Strafsenat des Oberlandesgerichts Köln mit einem gestern veröffentlichten Beschluss vom 5. Februar 2020 entschieden (III-1 RBs 27/20). Damit wurde ein Urteil des Amtsgerichts Siegburg bestätigt.

Dem Beschluss lag die Rechtsbeschwerde eines Autofahrers zugrunde, dessen Fahrzeug mit einem Navigationsgerät ausgestattet ist. Dieses kann über eine Fernbedienung gesteuert werden. Für die befindet sich eine Halterung am Armaturenbrett des Autos.

Fernbedienung in der Hand gehalten

Die Fernbedienung kann zwar auch in der Halterung betätigt werden. Der Autofahrer war jedoch von der Polizei dabei ertappt worden, als er sie aus der Halterung genommen hatte und sie in seiner rechten Hand hielt. Von dort aus sandte er Befehle an das Navigationsgerät.

Das Amtsgericht Siegburg betrachtete den Fall als fahrlässigen Verstoß gegen § 23 Absatz 1a StVO. Es verurteilte den Autofahrer daher wegen vorsätzlicher Benutzung eines elektronischen Geräts während der Fahrt zur Zahlung eines Bußgeldes in Höhe von 100 Euro. Es verfügte außerdem einen Eintrag von einem Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei.

Ein der Information dienendes elektronisches Gerät

Hiergegen reichte der Mann beim Kölner Oberlandesgericht einen Antrag auf Zulassung einer Rechtsbeschwerde ein. Ohne Erfolg. Das Gericht wies den Antrag als unbegründet zurück.

Nach Ansicht der Richter beider Instanzen handelt es sich bei der von dem Autofahrer genutzten Fernbedienung um ein „der Information oder Organisation dienendes elektronisches Gerät“ im Sinne des Gesetzes. Denn mit ihr erfolge eine Signalübertragung mittels einer elektronischen Schaltung zu einem Endgerät – sprich dem Navigationsgerät. Dabei würde die Fernbedienung eine eigene Stromversorgung nutzen.

Zahlung einer Geldbuße

Die Bedienung eines Navigationsgerätes und damit selbstverständlich auch die einer dazu gehörenden Fernbedienung sei nach dem Wortlaut des Gesetzes aber nur dann erlaubt, wenn es hierfür weder aufgenommen noch gehalten wird. Das Amtsgericht Siegburg habe den Autofahrer daher zu Recht zur Zahlung einer Geldbuße verurteilt.

Folgt man der Entscheidung, so hätte der Betroffene nicht bestraft werden können, wenn er die Fernbedienung nicht in seiner Hand gehalten, sondern sie in der Halterung betätigt hätte. Ob ihn das allerdings weniger vom Verkehrsgeschehen abgelenkt hätte – und das ist vor allem der Sinn von § 23 Absatz 1a StVO –, darf bezweifelt werden.