Technische Panne beim Versand des Newsletters

22.6.2020 – Im Zuge einiger IT-Umstellungen, die beim VersicherungsJournal vorgenommen worden sind, kam es am Montagmorgen zu einer technischen Panne beim Versand des Newsletters „Heute im VersicherungsJournal“. Dies führte dazu, dass Abonnentinnen und Abonnenten den Newsletter gleich mehrfach zugeschickt bekommen haben.

Wir bedauern die Störung, die damit für unsere Leserinnen und Leser verbunden war. Bitte entschuldigen Sie den Aufwand und Irritationen, die möglicherweise dadurch entstanden sind.

Unsere Techniker haben das Problem inzwischen gelöst. So gehen wir davon aus, dass Sie unser Newsletter ab morgen wieder in der gewohnten Qualität erreichen wird, und wünschen Ihnen einen ansonst störungsfreien Start in die neue Arbeitswoche.