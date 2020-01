Strenge Anforderungen an Fahrtenbuchauflage

7.1.2020 – Ein Fahrzeughalter hatte unter Hinweis auf sein Zeugnisverweigerungs-Recht mitgeteilt, dass nicht er, sondern einer seiner beiden Zwillingssöhne einen Geschwindigkeitsverstoß mit seinem Fahrzeug begangen hat. In diesem Fall darf die Bußgeldbehörde das Verfahren nicht vorschnell einstellen und dem Halter die Führung eines Fahrtenbuchs auferlegen. Das hat das Verwaltungsgericht Koblenz mit Urteil vom 10. Dezember 2019 entschieden (4 K 773/19.KO).

Der Entscheidung lag der Fall des Halters eines Motorrades zugrunde, der beschuldigt worden war mit seinem Zweirad die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde um 33 km/h überschritten zu haben. Wegen des Motorradhelms war das Gesicht des Fahrers auf dem bei dem Verkehrsverstoß angefertigten Foto jedoch nicht zu erkennen.

Fahrtenbuch statt weiterer Ermittlungen

In dem anschließenden Bußgeldverfahren bestritt der Beschuldigte, zum Zeitpunkt des Verstoßes Fahrer seines Zweirades gewesen zu sein. Infrage kommen würde vielmehr einer seiner beiden Zwillingssöhne. Denen würde er das Kraftrad gelegentlich überlassen. Im Übrigen machte er von seinem Zeugnisverweigerungs-Recht Gebrauch.

Die Bußgeldstelle stellte das Verfahren daraufhin ein. Auf weitere Ermittlungen verzichtete sie. Der Halter wurde jedoch gleichzeitig zum Führen eines Fahrtenbuchs für die Dauer von 15 Monaten verpflichtet.

Nach erfolglosem Widerspruch reichte er schließlich Klage beim Koblenzer Verwaltungsgericht ein. Die begründete er im Wesentlichen damit, dass es die Behörde versäumt habe, alle angemessenen Maßnahmen zur Aufklärung der Täterschaft zu ergreifen. Die Fahrtenbuchauflage sei daher widerrechtlich erfolgt. Dem schloss sich das Verwaltungsgericht an. Es hob die Auflage auf.

Nicht von vorneherein aussichtslos

Bei der Verhängung einer Fahrtenbuchauflage kommt es nach Meinung der Richter im Wesentlichen darauf an, „ob die Ermittlungsbehörde unter sachgerechtem und rationalem Einsatz der ihr zur Verfügung stehenden Mittel nach pflichtgemäßem Ermessen diejenigen Maßnahmen getroffen hat, die der Bedeutung des aufzuklärenden Verkehrsverstoßes gerecht werden und erfahrungsgemäß Erfolg haben könnten“.

Dazu habe es in dem entschiedenen Fall gehört, dass die Bußgeldstelle gegebenenfalls mithilfe der Polizei hätte versuchen können, die Zwillingsbrüder zu dem Vorfall anzuhören. Denn benenne ein beschuldigter Fahrzeughalter einen überschaubaren Kreis von Angehörigen, die als Verantwortlich für einen Verkehrsverstoß in Betracht kommen, so müssten diese in der Regel befragt werden.

Eine derartige Befragung sei nämlich nicht von vorneherein aussichtslos. Das gelte auch in dem Fall der Zwillinge des Fahrzeughalters. Diese würden nämlich deutliche Unterschiede in ihrer Körpergröße aufweisen. Einer der beiden hätte daher gegebenenfalls anhand des Radarfotos und der darauf abgebildeten Kleidung sowie des Helms identifiziert werden können.