Streit um Steuer auf Gehaltsumwandlung

18.6.2018 – Gutschriften auf einem Wertguthabenkonto zur Finanzierung eines vorzeitigen Ruhestands sind steuerrechtlich nicht wie aktuell zufließender Arbeitslohn zu behandeln. Sie sind vielmehr erst in der Auszahlungsphase zu versteuern, so der Bundesfinanzhof in einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 22. Februar 2018 (VI R 17/16).

Geklagt hatte ein Geschäftsführer einer GmbH, der nicht an der Gesellschaft beteiligt war. Er hatte mit seiner Arbeitgeberin eine sogenannte Wertguthaben-Vereinbarung getroffen. Die sollte der Finanzierung eines beabsichtigten vorzeitigen Ruhestandes dienen.

Monatlicher Verzicht auf 6.000 Euro

Dazu verzichtete der Kläger Monat für Monat auf 6.000 Euro seiner laufenden Bezüge. Das Geld sollte ihm dann in der späteren Freistellungsphase ausgezahlt werden.

Die GmbH führte das Geld dem laufend wachsenden Wertguthabenkonto des Klägers zu. Sie unterwarf es nicht dem Lohnsteuerabzug.

Sieg in allen Instanzen

Als das Finanzamt davon erfuhr, forderte es die Lohnsteuer für das Guthaben nach. Denn es war der Meinung, dass es steuerrechtlich wie ein aktuell zufließender Arbeitslohn zu behandeln sei.

Doch dem wollten weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Finanzgericht, noch der von dem Finanzamt in Revision angerufene Bundesfinanzhof folgen. Beide Instanzen gaben dem Kläger Recht.

Ohne Auszahlung, keine Versteuerung

Nach Meinung der Richter unterliegt nur Arbeitslohn, der einem Beschäftigten tatsächlich zugeflossen ist, der Einkommensteuer und damit dem Lohnsteuerabzug. Der Kläger habe jedoch in Höhe der Gutschriften auf dem Wertguthabenkonto keine Auszahlungen erhalten. Er konnte gemäß der mit seinem Arbeitgeber getroffenen Vereinbarung auch nicht über die Gutschriften verfügen.

Der Kläger habe nur auf die Auszahlung eines Teils seines Lohns zugunsten einer Zahlung in der Freistellungsphase verzichtet. Das Geld muss nach Ansicht der Richter folglich erst in der späteren Auszahlungsphase versteuert werden.