Streit um doppelte Haushaltsführung

23.10.2018 – Finanzämter sind unter bestimmten Voraussetzungen auch dann dazu verpflichtet, eine doppelte Haushaltsführung steuermindernd anzuerkennen, wenn Ehegatten mit ihrem Kind zusammen an ihrem Beschäftigungsort wohnen. Das hat das Finanzgericht Münster mit einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 26. September 2018 entschieden (7 K 3215/16 E).

Die miteinander verheirateten Kläger leben seit dem Jahr 1998 zusammen mit ihrer mittlerweile elfjährigen Tochter in einer gemieteten 80 Quadratmeter großen Dachgeschosswohnung mit drei Zimmern.

Die Sache mit dem Heimatdorf

Ihr eigentlicher Lebensmittelpunkt befindet sich ihren Angaben zufolge in ihrem mehr als 300 Kilometer von ihrem Arbeitsort befindlichen Heimatdorf. Dort sind sie Miteigentümer eines von ihrer Familie bewohnten großen Bungalows. Dieser steht, nachdem benachbarte Flächen hinzu erworben wurden, auf einem 3.000 Quadratmeter großen Grundstück.

Dort steht jedem ein eigenes Wohn- und Schlafzimmer und den Klägern zusätzlich ein Kinderzimmer zur Verfügung. Lediglich das Bad, die Küche und das Esszimmer werden von allen Familienangehörigen gemeinsam genutzt.

Die Kläger tragen die laufenden Kosten sowie die Aufwendungen für Instandhaltungs-Maßnahmen für das Haus. Auch die Anschaffung der zusätzlichen Grundstücksflächen, die Pflasterung des Hofes sowie der Bau eines Gewächshauses wurden von ihnen finanziert. Außerdem befinden sich ihre Ärzte im näheren Umkreis des Dorfes, die Kläger sind zudem Mitglied in örtlichen Vereinen.

Lebensmittelpunkt im Dorf

Gegenüber dem Finanzamt machten die Kläger die praktisch jedes Wochenende stattfindenden Heimfahrten in Form einer Kilometerpauschale und die Unterkunftskosten am Beschäftigungsort als Werbungskosten geltend. Als Argument brachten sie an, dass sich unter den gegebenen Umständen ihr gesamtes Privatleben in dem Dorf abspiele.

Das Finanzamt war jedoch nicht dazu bereit, die Kosten anzuerkennen. Nach der Lebenserfahrung sei nämlich davon auszugehen, dass der Lebensmittelpunkt inzwischen am Beschäftigungsort der Kläger liege.

Doch dem wollte sich das Münsteraner Finanzgericht nicht anschließen. Es gab der Klage der Eheleute statt.

Nicht bloß Gäste

Nach Überzeugung der Richter sind die Kläger angesichts der von ihnen geschilderten und nachgewiesenen Umstände nicht bloß als Gäste in ihrem Heimatdorf anzusehen. Denn dort würde sich praktisch ihr gesamtes Privatleben abspielen. Auch der Freundeskreis der Tochter würde sich überwiegend in dem Dorf befinden.

Zwar sei die Wohnung am Beschäftigungsort als familiengerecht anzusehen, was insbesondere wegen des Kindes notwendig sei. Der Bungalow und das ihn umgebende Grundstück weise im Vergleich mit der Dachgeschosswohnung jedoch eine deutlich höhere Wohnqualität auf. Daher sei auch steuerrechtlich von einer doppelten Haushaltsführung auszugehen.