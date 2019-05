Steuerminderung dank Garage?

17.5.2019 – Die Miete für die Unterbringung eines Dienstwagens in einer Garage können Angestellte nicht von der Steuer absetzen. Das hat das Finanzgericht Münster mit einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil vom 14. März 2019 entschieden (10 K 2990/17 E).

Der Kläger hatte von seinem Arbeitgeber einen Dienstwagen zur Verfügung gestellt bekommen. Den durfte er auch privat nutzen. Für den als Arbeitslohn zu versteuernden privaten Nutzungsvorteil bediente sich der Mann der sogenannten Einprozentregelung.

Mündliche Vereinbarung

Offenbar um deren Auswirkungen zu mindern, machte er in seiner Steuererklärung die Kosten für eine Garage, in welcher er das Auto zuhause abstellte, in Höhe von jährlich 1.500 Euro geltend. Das Finanzamt lehnte jedoch eine steuermindernde Anerkennung der Aufwendungen für den Fahrzeugabstellraum ab.

Seine daraufhin beim Münsteraner Finanzgericht eingereichte Klage begründete der Beschäftigte damit, dass zwischen ihm und seinem Arbeitgeber eine mündliche Vereinbarung bestehe, nach welcher der Pkw nachts in einer abschließbaren Garage abzustellen sei.

Das wurde ihm von seinem Vorgesetzten für den Rechtsstreit auch bescheinigt. Das vermochte die Richter jedoch nicht zu überzeugen. Sie wiesen die Klage als unbegründet zurück.

Revision zugelassen

Nach Ansicht des Gerichts tritt eine Minderung des Nutzungsvorteils eines auch privat genutzten Dienstfahrzeugs nur dann ein, wenn der Arbeitnehmer ein Nutzungsentgelt zahlt oder wenn er sich an einzelnen nutzungsabhängigen Auslagen beteiligt.

Als derartig seien aber nur Aufwendungen anzusehen, welche notwendig seien, damit der Erwerbstätige das Fahrzeug überhaupt nutzen könne. Als Beispiele nannte das Gericht Kraftstoffkosten und Leasingraten.

Für die Inbetriebnahme eines Autos sei das Unterbringen in einer Garage hingegen nicht notwendig. Die dadurch entstehenden Kosten könnten folglich nicht von der Steuer abgesetzt werden.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls hat das Gericht eine Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.