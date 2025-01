So verfasst man E-Mails, die auch gelesen und beantwortet werden

22.1.2025 – Rein statistisch erhält jeder E-Mail-Nutzer 50 Mails am Tag. Da kann schon mal eine Nachricht untergehen. Wer als Absender eine Antwort bekommen möchte, kann einiges dafür tun. So schafft man es mit den richtigen Formulierungen, einem guten Timing, einer klaren Struktur und eindeutigen Informationen, den Empfänger der Mail eher zu einer Reaktion zu bewegen.

Schnell noch ein paar Mails geschrieben, um offene Fragen zu klären. Und: Am nächsten Tag noch immer keine Antwort. Wer keine Achtsamkeit und Sorgfalt für seine Mails aufbringt, muss sich über mangelnde Kommunikation nicht wundern. Das Ergebnis ist steigender Frust.

Nachrichten gehen im täglichen Mail-Wust unter

Zum grundsätzlichen Verständnis: Es werden aktuell weltweit täglich an die 400 Milliarden Mails verschickt. Rein statistisch 50 pro Kopf. Es ist also eher schwierig, Menschen mit einer schnell geschriebenen Mail zu erreichen. Nachrichten gehen in diesem Wust unter. Und das ist umso ärgerlicher, wenn wichtige Anfragen nicht ankommen und Terminarbeiten nicht erledigt werden können.

By the way: Hin und wieder lohnt der Griff zum Telefon – vor allem, wenn der Austausch konflikthaft werden könnte. In Mails schaukelt sich die Auseinandersetzung oft hoch, im direkten Gespräch sind die Wogen schneller und zeiteffektiver zu glätten.

Die nachfolgenden Tipps helfen dabei, schneller eine Antwort auf seine Mails zu erhalten.

Tipp eins: den Betreff optimieren

Der Betreff ist wie eine Überschrift in der Zeitung. Sie entscheidet, ob Leser sich den Artikel überhaupt zu Gemüte führen. Deshalb sollten Schreiber im Betreff so konkret wie möglich werden. Statt „Nachfrage zur Versicherungspolice“ besser „Wer soll von der Lebensversicherung profitieren?“ So wissen Empfänger sofort, um was es geht, und können gegebenenfalls sogar sofort reagieren.

Wichtig ist allerdings auch, dass der Betreff nicht zu lang wird. Das kann eher abstoßend wirken. Ein Unding ist auch, wenn Mails vielfach hin und her gehen und sich unzählig „AW:“ sammeln. Man sollte im Betreff dann konkretisieren, um was es nun tatsächlich bei dem Vertragsentwurf geht.

Tipp zwei: das richtige Timing

Es wird am späten Nachmittag ruhiger im Büro. Statt der vielen Gespräche endlich Zeit für die eigentliche Arbeit, so denken viele und erledigen als „Arbeitsnachweis“ aber noch einige Mails und schicken sie ab. Wahrscheinlich falsches Timing. Denn die Empfänger machen die Mails gleich am Morgen auf und diese können zwischen dringenden Dingen und diversen Newslettern untergehen.

Diese Mails sollten erst am kommenden Morgen verschickt werden, weil die Empfänger sie als Erste im Postfach angezeigt bekommen und hoffentlich direkt reagieren. Es kann sich auch die Zeit nach der Mittagspause anbieten, denn nach dem Break kommen viele Menschen wieder in den Arbeitsmodus, indem sie Mails lesen und beantworten.

Tipp drei: kurz und präzise

Um was geht es konkret? Die Formulierung des Betreffs war bereits der erste wichtige Schritt. Jetzt sollte man nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern kurz und präzise formulieren, um was es in dieser Mail geht. Begrüßung, Einleitungssatz. Dann folgen die wichtigen Informationen und der Hinweis darauf, was zu entscheiden ist.

Wenn ein Vermittlerbüro bei seinen Kunden Marketing für ein bestimmtes Produkt macht, dann sollte die Mail zwischen 50 und 200 Wörter haben. Es geht darum, das Interesse der Leser zu wecken. Entweder, damit diese interessiert anrufen, oder der Vermittler nachfassen kann, ohne mit der Tür ins Haus zu fallen.

Im Büroalltag sind die Mails an Kollegen und Geschäftspartner oft noch kürzer. Man sollte sie nicht unnötig mit Füllwörtern und anderen überflüssigen Informationen aufpeppen, damit sie nach etwas aussehen. In der Kürze liegt die Würze.

Tipp vier: verständlich schreiben

Mails werden schon durch eine klare Struktur verständlicher. Entsprechend sind Absätze als Sinn-Einschnitt wichtig. Oder bei längeren Mails deutlich erkennbare Zwischenüberschriften.

Wer nicht Thomas Mann ist, sollte sich nicht in komplexen Sätzen und Verschachtelungen verkünsteln. Die Bibel ist in Hauptsätzen geschrieben. Da haben sich die Schreiber etwas dabei gedacht. Der Inhalt ist kompliziert genug.

Fachwörter und Abkürzungen kann und sollte man unter Seinesgleichen verwenden. Jeder sollte wissen, was damit gemeint ist. Aber bei Kunden stoßen Versicherungsvermittler auf unterschiedliches Wissen, also sollte besser eine einfache Sprache verwendet werden. Sonst fühlen sich manche überrollt und ausgeschlossen.

Tipp fünf: einen Zeitrahmen setzen und Optionen vorgeben

Es hilft, freundlich und klar einen Zeitrahmen zu setzen, um eine Antwort zu bekommen. Zum einen hilft es dem Schreiber, seine To-do-Liste zu führen. Zum anderen ist es immer auch eine Handlungsaufforderung, die in der Mail begründet sein sollte.

Das hilft auch, wenn man einen Termin mit dem Empfänger ausmachen will. Wer zwei, drei Optionen vorgibt, bekommt schneller eine Entscheidung.

Tipp sechs: vor dem Absenden lesen

Mail geschrieben, nichts wie raus mit ihr.

Fehler! Man sollte sich die Ruhe nehmen und Mails nochmals lesen. Erstens sind Fehler ärgerlich. Neben inhaltlich falschen Informationen gehören dazu auch Rechtschreibfehler. Die sind peinlich und führen bei manch kritischem Zeitgenossen zu einem Vertrauensverlust: „Wenn der nicht mal richtig schreiben kann…“.

Zweitens fallen oft erst beim Durchlesen Argumentationslöcher auf. Es fehlt eine wichtige Information oder die Argumente sind nicht schlüssig. Eine Stelle kann man noch klarer formulieren. Erst dann sollte man die Mail abschicken.