Smartphone-Rechnung schnellt in ungeahnte Höhen

9.12.2019 – Im vorliegenden Streit ging es um die Nichtzahlung einer umstrittenen Gebührenforderung. Droht ein Mobilfunkunternehmen in einem solchen Fall an, den Anschluss des Kunden zu sperren, gilt es als unlautere aggressive geschäftliche Handlung, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind. Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main mit Urteil vom 24. Oktober 2019 entschieden und damit eine Entscheidung der Vorinstanz revidiert (6 U 147/18).

Dem Urteil lag der Fall einer Mobilfunkkundin zugrunde, die sich unerwartet mit einer Telefonrechnung in Höhe von rund 1.300 Euro konfrontiert sah. Grund für die außergewöhnlich hohe Forderung war, dass die Rechnung eine Position „GPS-Auslandsverbindungs-Aufkommen“ enthielt, die mit über 1.250 Euro zu Buche schlug.

Die Frau bestritt, die Auslandstelefonate geführt zu haben. Sie weigerte sich daher, die Rechnung zu bezahlen. Das Mobilfunkunternehmen hielt die Forderung hingegen für berechtigt. Zur Begründung verwies es auf einen Prüfbericht des Netzbetreibers. Danach seien die Telefonate über den Anschluss der Kundin geführt worden.

Angedrohte Sperre

Um die Sache gütlich zu regeln, erteilte der Mobilfunkanbieter der Frau eine Kulanzgutschrift in Höhe der Hälfte des Betrages. Die verbleibende Forderung mahnte er ab. Dabei wies er darauf hin, dass er sich, werde nicht fristgerecht gezahlt, die Sperre des Mobilfunkanschlusses vorbehalte.

Weil sich die Kundin weiterhin für unschuldig hielt, wandte sie sich in ihrer Not an einen Verbraucherschutzverein. Der hielt das Vorgehen des Unternehmens für wettbewerbswidrig und reichte Klage ein.

Berufung

Damit hatten die Verbraucherschützer zunächst keinen Erfolg. Dass in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Hanau hielt die Forderung des Mobilfunkanbieters für berechtigt. Es wies die Klage daher als unbegründet zurück.

Doch dem wollten sich die Richter des Frankfurter Oberlandesgerichts nicht anschließen. Sie gaben der Berufung gegen die Entscheidung der Vorinstanz statt.

Aggressive geschäftliche Handlung

Nach Ansicht des Berufungsgerichts stellt die Ankündigung der Sperre des Mobilfunkanschlusses eine aggressive geschäftliche Handlung im Sinne von § 4a UWG dar. Diese sei dazu geeignet, die Kundin zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die sie andernfalls nicht getroffen hätte.

Die angedrohte Sperre sei nämlich gemäß § 45k TKG rechtlich unzulässig gewesen. Danach dürfe nur dann die Sperre eines Telefonanschlusses erfolgen, „wenn ein Teilnehmer nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen von mindestens 75 Euro in Verzug ist und der Anbieter die Sperre mindestens zwei Wochen zuvor schriftlich angedroht und dabei auf die Möglichkeit des Teilnehmers, Rechtsschutz vor den Gerichten zu suchen, hingewiesen hat“.

Unzulässige Beeinflussung

Dieser Tatbestand sei in dem entschiedenen Fall nicht erfüllt gewesen. Unabhängig davon dürfe eine vertretene Rechtsansicht – in diesem Fall die Zulässigkeit einer Sperre – in rechtlichen Zweifelsfällen nicht als feststehend hingestellt werden.

„Denn die Ausübung von Druck durch Drohung mit einer rechtlich zweifelhaft Maßnahme kann die Fähigkeit der Verbraucher zu einer informierten Entscheidung wesentlich einschränken und damit den Tatbestand der unzulässigen Beeinflussung erfüllen“, so das Gericht.

Drohung „erhebliches Übel“

Die Drohung, den Mobilfunkanschluss bei nicht fristgerechter Zahlung zu sperren, sei rechtlich daher als „erhebliches Übel“ einzuordnen. Nicht wenige Verbraucher würden nämlich über keinen Festnetzanschluss mehr verfügen. Sie seien folglich dringend auf ihren Mobilfunkanschluss angewiesen.

In dem entschiedenen Fall gäbe es berechtigte Zweifel an der richtigen Erfassung des Gesprächsvolumens. Denn das sei im Vergleich mit früheren Zeiträumen ungewöhnlich hoch gewesen.

Von der Kundin könne allerdings keine weitere Substantiierung verlangt werden. Denn diese habe keinen Zugriff auf die Erfassungsdaten. Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Revision gegen ihre Entscheidung zuzulassen.