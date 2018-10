Richterschelte wegen Fahrverbot für Außendienstler

29.10.2018 – Besteht ein Richter, obwohl dem Beschuldigten der Verlust seines Arbeitsplatzes droht, darauf, gegen ihn ein Fahrverbot zu verhängen, darf er das nicht mit Allgemeinplätzen begründen. Das geht aus einem Beschluss des Oberlandesgerichts Bamberg vom 13. August 2018 hervor (3 Ss OWi 980/18).

Der im Außendienst tätige Beschuldigte war vom Amtsgericht dazu verurteilt worden, wegen fahrlässigen Führens eines Kraftfahrzeugs unter der Wirkung von THC eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro zu zahlen. Gegen ihn wurde außerdem ein einmonatiges Fahrverbot verhängt.

Drohender Verlust des Arbeitsplatzes

Der Mann brachte den Einwand vor, dass er verkehrsrechtlich bislang noch nicht negativ in Erscheinung getreten und ein Fahrverbot mit dem Verlust seines Arbeitsplatzes verbunden sei. Dies konnte die zuständige Amtsrichterin jedoch nicht milde stimmen.

Denn der Beschuldigte könne angesichts der derzeitigen Lage am Arbeitsmarkt unproblematisch eine vergleichbare Tätigkeit finden. Im Übrigen sei das Verhalten des Betroffenen „durchaus sehr riskant und grob fahrlässig“ gewesen.

Bloße Vermutung

Diese Argumentation hielt das als Beschwerdeinstanz mit dem Fall befasste Bamberger Oberlandesgericht für zu oberflächlich. Es wies den Fall zur erneuten Entscheidung an das Amtsgericht zurück.

Die Richter stimmten zwar mit der Amtsrichterin darin überein, dass es nur in Härtefällen ganz außergewöhnlicher Art in Betracht kommt, von dem gesetzlich angeordneten Regelfahrverbot abzusehen. Das Urteil sei jedoch schon im Ansatz rechtsfehlerhaft.

Denn bei der Begründung, dass es dem Betroffenen nach dem laut Amtsgericht zu erwartenden Arbeitsplatzverlust gelingen werde, unproblematisch eine vergleichbare Tätigkeit zu finden, handele es sich um eine bloße Vermutung. Die dürfe jedoch keine Grundlage für eine gerichtliche Entscheidung sein. Konkrete Tatsachen, die ihre These belegen, habe die Richterin nicht genannt.

Nur geringe THC-Konzentration

Nach Ansicht des Beschwerdegerichts fehlt es auch an Belegen dafür, dass sich der verkehrsrechtlich bislang nicht negativ in Erscheinung getretene Beschuldigte riskant und grob fahrlässig verhalten hat. Dazu sei die THC-Konzentration, die in seinem Blut festgestellt worden ist, zu gering gewesen.

Weitere Feststellungen, insbesondere zur Dauer, zum Zeitpunkt, zu den Umständen und den Auswirkungen des THC-Konsums oder zur Länge der Wartezeit nach der Aufnahme der Substanz, habe die Tatrichterin nicht getroffen.

Das Amtsgericht hat sich nun in einem neuen Termin damit zu befassen. Darüber hinaus hat es sich mit der Frage zu beschäftigen, ob es im Hinblick auf die erhebliche Verfahrensdauer überhaupt noch in Betracht kommt, ein Fahrverbot zu verhängen.