Praktische Handlungsanleitung für junge und jung gebliebene Makler

24.1.2022 – Das soeben erschienene Buch „Neuer Kurs für Maklerunternehmen“ von Unternehmensberater Peter Schmidt ist eine anregende Mischung aus individueller Betrachtung, Analysen inklusive Corona-Folgen und praktischen Handlungsanleitungen. Jungen und jung gebliebenen Maklern präsentiert der Autor ein vielfältiges Themenspektrum, wie sie ihr Unternehmen an die aktuellen Herausforderungen anpassen können. Es reicht von Kosten sparenden Kooperations-Möglichkeiten bis hin zu Tipps, wie das perfekte Makler-Verwaltungsprogramm zu finden ist.

WERBUNG

„Wer heute als Makler beginnt, sollte ein klares Bild davon haben, wie er sein kleines Unternehmen aufbauen will“, stellt Autor Peter Schmidt auf den ersten Seiten seines neu erschienenen Buches „Neuer Kurs für Maklerunternehmen“ fest. Was dabei zu bedenken ist, hat er auf 145 Seiten zusammengetragen.

Bei der Kundenberatung mit Kollegen kooperieren

Der Autor ist Inhaber der Consulting & Coaching Berlin, einer Unternehmensberatung für Makler. Seine Erfahrungen hat er zu einer anregenden Mischung aus individueller Betrachtung, aktuellen Analysen inklusive Corona-Folgen und Digitalisierung sowie praktischen Handlungsanleitungen verarbeitet.

So wird der Leser in Kapitel drei „Strategie. Keine Kür – sondern Pflicht“ für das Thema „Kooperations-Möglichkeiten“ sensibilisiert. Immerhin ist noch jeder zweite Versicherungsmakler Einzelkämpfer in einem Betrieb mit maximal drei Mitarbeitern. Für die Umsetzung gibt es eine Checkliste mit 130 Hinweisen und Tipps zum Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung mit Kollegen.

Wie wäre es, als Allroundmakler bei Bedarf den Kunden zusammen mit einem Spezialmakler zu beraten? Per Videokonferenz ist dies ohne Standortbindung möglich. Peter Schmidt geht davon aus, dass sich nicht zuletzt durch die anhaltende Coronakrise E-Kooperationen weiter rasant entwickeln werden. Solche Zeit und Kosten sparenden Kooperations-Möglichkeiten hätten Potenzial.

Das perfekte Makler-Verwaltungsprogramm finden

In den Kapiteln drei und vier stehen Organisation, Technik und Wirtschaftlichkeit im Mittelpunkt. Dazu zählt ein Abschnitt über „Die Suche nach dem perfekten Makler-Verwaltungsprogramm (MVP)“. Dabei mahnt der Autor zur Vorsicht im Umgang mit Studien. Sie gäben keine Auskunft darüber, wie es den betreffenden Herstellern wirtschaftlich gehe und ob mit Weiterentwicklungen zu rechnen sei.

Anhand von drei Kurz-Beispielen von unterschiedlichen Maklerbetrieben illustriert Schmidt, dass für die jeweiligen Bedingungen und zukünftigen Anforderungen individuell das passende MVP ausgewählt werden sollte.

„Engagierte junge Firmengründer verstehen es oft sehr gut, die „klassischen Vermittlertugenden“ mit modernen Kommunikations- und Beratungsformen zu verbinden“, so Schmidt. „Was aber oft fehlt ist der Weitblick für die strategische Ausrichtung der eigenen Firma auf eine courtageunabhängige Vermittlungstätigkeit, Chancen der Spezialisierung und einer optimalen Gestaltung der innerbetrieblichen Prozesse.“

Notfallszenarien unbedingt durchdenken

Nicht nur die Jungen hat Schmidt im Blick, sondern ebenso die Junggebliebenen. In Kapitel sechs „Kunden von heute und morgen“ gibt er unter anderem Tipps, wie die Angst vor der Anonymität des Bildschirms abgebaut werden kann – bei Kunden wie beim Vermittler. Kapitel sieben ist speziell der „Unternehmens- und Veränderungskultur“ gewidmet.

Im letzten Kapitel „Früher an später denken“ reichen die Themen von der Nachfolgeplanung über Fehler beim Kauf oder Verkauf von Maklerbeständen bis hin zu Datenschutz oder Notfallszenarien. Zum Angebot an die Leser gehören dabei so spannende Fragen wie: Was würden Sie tun, wenn 50 Prozent Ihrer Gewerbekunden insolvent werden und ihre Verträge kündigen?

Persönlich und praxisgerecht

Die Broschur im DIN A4-Format ist übersichtlich gestaltet. Die zahlreichen den Fließtext ergänzenden Zahlen, Grafiken, Gerichtsurteile, Maklerzitate sind informativ. Die exakt 69 Verweise auf Quellen, Checklisten und so weiter im Internet „entlasten“ den Text und ersparen gleichzeitig die mühevolle Suche nach vertiefenden Informationen.

Obwohl der Autor die Schwierigkeiten des Makler-Berufs keineswegs unterschätzt, macht er Mut, sich selbstständig zu machen oder seinen Betrieb zu optimieren.

Lesetipp

Schmidt, Peter: Neuer Kurs für Maklerunternehmen, 145 Seiten, herausgegeben von der Experten-netzwerk GmbH 2021, ISBN 978-3-00-070983-8.

Das Buch ist im Direktvertrieb zum Preis von 20,00 Euro (europäisches Ausland 25,00 Euro) inklusive Umsatzsteuer, Porto und Versand erhältlich unter diesem Link erhältlich.