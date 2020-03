Nicht informiert: Betrunken auf dem E-Scooter erwischt

12.3.2020 – Dem Besitzer eines Führerscheins, der beim Fahren eines E-Scooters im alkoholisierten Zustand ertappt wird, darf die Fahrerlaubnis in der Regel nicht entzogen werden. Angemessen erscheint vielmehr, ein vorübergehendes Fahrverbot zu verhängen. Das geht aus einem Beschluss des Landgerichts Dortmund vom 7. Februar 2020 hervor (31 Qs 1/20).

Der Entscheidung lag der Fall eines Mannes zugrunde, der Anfang November 2019 gegen 1.10 Uhr in Dortmund mit einem E-Scooter unterwegs gewesen war. Weil er zwei Polizeibeamten wegen seiner schwankenden Fahrweise aufgefallen war, hatten sie eine Blutprobe veranlasst.

Ihnen hatte er erzählt, dass der örtliche Fußballverein gewonnen und er während des Fußballspiels vier Liter Bier getrunken habe. Dass beim Nutzen von Elektrorollern dieselben Alkoholgrenzen wie bei Kraftfahrzeugen gelten, habe er nicht gewusst.

Die ihm entnommene Blutprobe hatte eine Blutalkohol-Konzentration von 1,56 Promille ergeben. Das hatte die Polizisten veranlasst, den Führerschein des Fußballfans zu beschlagnahmen. Ihm war gleichzeitig das Führen von Kraft- und Elektrofahrzeugen untersagt worden.

Ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen?

Kurz darauf beantragte die Dortmunder Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht der Stadt, dem Beschuldigen bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache die Fahrerlaubnis zu entziehen. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft bestünden Gründe für die Annahme, dass der Mann nach der Hauptverhandlung weiterhin auf seine Fahrerlaubnis wird verzichten müssen.

Dem wollte sich der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts jedoch nicht anschließen. Das Gericht wies den Antrag der Staatsanwaltschaft mit Beschluss vom 6. Dezember 2019 als unbegründet zurück. Aus der Tat könne nämlich nicht zwingend geschlossen werden, dass sich der Beschuldigte als ungeeignet erwiesen habe, Kraftfahrzeuge zu führen.

Bürger werden zur Roller-Nutzung verleitet

In dem vorliegenden Fall sei zwar einerseits die Regelvermutung gemäß § 69 Absatz 2 Nummer 2 StGB erfüllt, nach der dem Verkehrssünder die Fahrerlaubnis entzogen werden könne. Andererseits würden jedoch außergewöhnliche Umstände vorliegen, welche gegen die Regelvermutung sprächen.

Denn durch die wahllose Verteilung im zentralen Stadtgebiet ohne Zugangskontrollen würden Bürger geradezu dazu verleitet, sich auch nachts im trunkenen Zustand im Rahmen einer „Schnapsidee“ an einer Rollerfahrt zu versuchen. Es könne daher nicht angenommen werden, dass dem Beschuldigten bei Nutzung des Rollers bewusst war, dass beim E-Scooter die gleichen Maßstäbe gelten wie bei der Nutzung von Kraftfahrzeugen.

Im Übrigen seien E-Scooter in den Innenstädten sehr präsent, ohne dass eine ausreichende Information oder Gefahrenwarnung der Bürger gewährleistet worden sei.

Führerschein zurückgegeben

Mit ihrer gegen den Beschluss des Ermittlungsrichters beim Dortmunder Landgericht eingelegten Beschwerde hatte die Staatsanwaltschaft keinen Erfolg. Dem Fußballfan wurde sein Führerschein daher bis zum Abschluss der Hauptverhandlung zurückgegeben.

Das Beschwerdegericht schloss sich der Argumentation des Ermittlungsrichters an. Es seien keine dringenden Gründe für die Annahme vorhanden, dass dem Beschuldigten im Rahmen der Hauptverhandlung der Führerschein entzogen werde.

Keine Ungleichbehandlung mit Pedelecs

Es bestehe zwar der dringende Verdacht, dass er sich wegen Trunkenheit im Verkehr gemäß § 316 StGB strafbar gemacht habe. Auch seien Elektroroller als Kraftfahrzeuge einzustufen, für die – was die Annahme der Fahrtüchtigkeit betrifft – nach gefestigter Rechtsprechung eine Blutalkohol-Konzentration von 1,1 Promille gilt.

Die Gerichte hätten jedoch teilweise bereits bei Leichtmofas angenommen, dass diese bei einer Fahrt unter Alkoholeinfluss wie Fahrräder einzustufen seien. Das gelte auch für Pedelecs.

„Es ist insoweit in keiner Weise erkennbar, inwieweit E-Scooter per se eine höhere Gefährlichkeit als Pedelecs oder auch Fahrräder ohne Elektromotor aufweisen sollen. Vielmehr wiegen E-Scooter ähnlich viel wie Pedelecs oder schwerere reguläre Fahrräder und erreichen auch keine höheren Geschwindigkeiten“, so das Dortmunder Landgericht.

Bei E-Scootern gehören Promillegrenzen nicht zum Allgemeinwissen

Von dem Nutzer eines Fahrzeugs, auch wenn es sich nicht um ein Motorrad oder einen Pkw handelt, könne zwar verlangt werden, dass er sich vor dessen Inbetriebnahme über die rechtlichen Voraussetzungen informiere.

Andererseits sei jedoch zu berücksichtigen, dass die Bürger vor der Zulassung von E-Scootern nicht über die Richtwerte zur Fahruntüchtigkeit nach dem Alkoholkonsum informiert worden sind. Ihnen dürfte die Einordnung daher deutlich schwerer fallen, als bei Kraftfahrzeugen wie Pkws oder Motorrädern. Denn bei denen gehöre die Kenntnis über die Promillegrenzen nahezu zum Allgemeinwissen.

Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen ist es nach Ansicht des Dortmunder Landgerichts naheliegend, dass gegen den E-Scooter-Fahrer in der Hauptverhandlung lediglich ein vorübergehendes Fahrverbot verhängt wird, ohne ihm deswegen die Fahrerlaubnis zu entziehen.