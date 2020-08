Neuer Firmensitz: Kundeninformation nicht gestattet

31.8.2020 – Sind in einem Gewerbemietvertrag konkrete Vereinbarungen zur zulässigen Werbung im Außenbereich des Unternehmens getroffen worden, so darf der Mieter nach einem Umzug nur dann mit einem Schild auf die Anschrift des neuen Firmensitzes hinweisen, wenn sein Ex-Vermieter dem zustimmt. Das geht aus einem Urteil des Amtsgerichts Hamburg vom 28. März 2019 hervor (44 C 275/18).

Nach einem Bericht des Deutschen Anwaltverein e.V. war der Kläger mit seinem Unternehmen aus den von ihm gemieteten Gewerberäumen ausgezogen. Sein Mietvertrag enthielt eine Klausel, nach welcher der Mieter bei einem Auszug sämtliche Außenwerbeanlagen zu demontieren habe. Zudem mussten beklebte Scheiben gereinigt werden.

Vermieter verbietet Schild mit neuer Adresse

Darauf berief sich sein Ex-Vermieter, nachdem der Kläger darauf bestanden hatte, seine Kunden mit Hilfe eines Schildes auf seinen neuen Firmensitz hinweisen zu dürfen. Das wurde ihm von dem Vermieter der bisherigen Räume untersagt.

Zu Recht, urteilte das Hamburger Amtsgericht. Es wies die Klage des Firmeninhabers, ihm das Anbringen eines Schildes vorübergehend zu erlauben, als unbegründet zurück.

Hinweis auf neuen Firmensitz als Werbung zu verstehen

Der Mietvertrag habe zwar Fälle wie die des Klägers nicht ausdrücklich geregelt. Die Klausel, dass dieser bei Auszug sämtliche Außenwerbeanlagen zu demontieren und beklebte Scheiben zu reinigen habe, sei jedoch auf seinen Fall anzuwenden. Denn auch ein Hinweis auf einen neuen Firmensitz sei als Werbung zu verstehen, die sich an potenzielle Kunden richte.

Die Sache wäre nach Meinung des Gerichts nur dann anders zu beurteilen gewesen, wenn der Mietvertrag keine Regelungen zur Außenwerbung enthalten hätte. Denn dann hätte der Ex-Vermieter ein Schild mit einem Hinweis auf die neue Geschäftsadresse dulden müssen.