Mit Nachhaltigkeit Kunden überzeugen

24.1.2020

Das Tarifmerkmal „Nachhaltigkeit“ gewinne in den Sachvergleichsrechnern der Mr-Money Service GmbH an Bedeutung, so das Unternehmen. Seit Mitte 2019 kennzeichnet das Portal diese Angebote. „Wir können ein Wachstum bei Onlineabschlüssen von mehr als 400 Prozent bei Tarifen mit diesem Merkmal verzeichnen“, so der geschäftsführende Gesellschafter Emanuel Römer auf Nachfrage.

In der Ergebnisliste der Mr-Money-Rechner erhielten Angebote ein grünes Symbol, sobald das Unternehmen diese nach Rücksprache mit dem Versicherer als „nachhaltig“ einstufe. Der Anbieter von Vergleichsrechnern konzentriert sich dabei auf das Kriterium, wie nachhaltig Versicherer Kapitalanlagen investieren, erklärt Römer.

Emanuel Römer (Bild: Mr-Money Service GmbH)

Als Beispiel für einen nachhaltigen Versicherer nennt er die NV-Versicherungen VVaG. Gemeinsam mit der Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG hat das Unternehmen die Bessergrün GmbH gegründet (VersicherungsJournal 29.10.2020). Die Firma versteht sich als Marktplatz für nachhaltige Finanzdienstleistungen und Versicherungen in Deutschland.

Screenshot Vergleichsrechner Mr-Money

Im Leistungsvergleich von Mr-Money werde das Tarifmerkmal „Nachhaltigkeit“ zwar nicht berücksichtigt, so Römer weiter. Allerdings könne der Kunde seine Ergebnisliste nach Tarifen mit dem grünen Siegel filtern. Die Mr-Money Service GmbH ist für Vertrieb und Marketing der Softwarelösungen verantwortlich. Kunden sind Makler, Finanzdienstleister, Maklerpools, Versicherungsvertriebe und Vergleichsportale.