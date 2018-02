Kündigung nach Wasserschaden

5.2.2018 – Bohrt ein Helfer des Mieters in einer zu Wohn- und Geschäftszwecken gemieteten Wohnung aus Versehen eine Wasserleitung an, so darf der Vermieter das nicht zum Anlass nehmen, dem Mieter zu kündigen. Das hat das Amtsgericht München mit einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 8. März 2017 entschieden (424 C 27317/16).

Die Beklagten hatten im Münchener Stadtteil Schwabing eine Altbauwohnung gemietet. Diese nutzten sie zu Wohn- und Geschäftszwecken.

Mitte Oktober 2016 wollte ein Bekannter der Beklagten in einem der geschäftlich genutzten Räume neue Fußleisten anbringen. Dazu verwendete er drei Zentimeter lange Dübel. Bei den dafür erforderlichen Bohrungen bohrte er aus Versehen die Hauptwasserleitung an, die nach einem rechtwinkligen Knick unter Putz in Höhe der Fußleisten verläuft.

Ungewöhnlicher Leitungsverlauf

Dadurch entstand ein Schaden von insgesamt fast 9.000 Euro. Den machte der Vermieter der Wohnung gegenüber seinem Gebäudeleitungswasser-Versicherer geltend.

Der Vermieter nahm den Vorfall gleichwohl zum Anlass, das Mietverhältnis zu kündigen. Denn weder die Beklagten, noch deren Helfer hätten sich bei ihm vor Anbringung der neuen Leisten nach dem Leitungsverlauf erkundigt. Dazu seien sie jedoch verpflichtet gewesen. Denn aufgrund früherer Bauarbeiten hätte es sich ihnen aufdrängen müssen, dass es sich um einen etwas ungewöhnlichen Leitungsverlauf handele.

Die Mieter dachten jedoch nicht daran, aus der Wohnung auszuziehen. Ihr Vermieter reichte daher eine Räumungsklage ein. Doch damit hatte er keinen Erfolg.

Kein grob fahrlässiges Verhalten

Nach Ansicht des Münchener Amtsgerichts ist den Mietern beziehungsweise ihrem Helfer keine schuldhafte nicht unerhebliche Pflichtverletzung vorzuwerfen, die eine Kündigung des Mietverhältnisses rechtfertigen könne.

Denn der Leitungsverlauf war den Beklagten weder bekannt, noch sei er erkennbar gewesen. Er sei zudem nicht üblich und entspreche auch nicht den technischen Standards. Es stelle allerdings eine fahrlässige Pflichtverletzung dar, wenn drei Zentimeter lange Dübel benutzt würden, obwohl ein Leitungsverlauf nicht bekannt sei und dieser auch nicht mit Hilfe eines Metalldetektors abgeklärt wurde.

Grob fahrlässigen Verhalten, das gegebenenfalls eine Kündigung rechtfertigen könnte, könne den Beteiligten angesichts des ungewöhnlichen Leitungsverlaufs jedoch nicht vorgeworfen werden. Im Übrigen habe das Ereignis zwar zu einem beträchtlichen finanziellen Schaden geführt. Es sei aber zu erwarten, dass dieser durch den Leitungswasser-Versicherer ausgeglichen werde.

Nachdem eine Berufung des Klägers gegen die Entscheidung des Amtsgerichts zurückgewiesen wurde, ist das Urteil rechtskräftig.