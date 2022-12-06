Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenBüro & Organisation

Jetzt aber langsam: Fünf Tipps, um leistungsfähig zu bleiben

22.1.2026 – Dauerstress im Büro führt langfristig zu schlechteren Ergebnissen und macht anfällig für Krankheiten. Deswegen ist es wichtig, gegenzusteuern und sich Zeit für den Austausch mit Kollegen, aber auch eine persönliche Auszeit zu nehmen.

Der Arbeitsalltag in einem Vermittlerbüro ist oft geprägt von Termindruck, Kundenanfragen, Telefonaten und E-Mails, die gefühlt oder auch tatsächlich im Minutentakt eintreffen. Schnelligkeit gilt im Berufsleben oft als Tugend – doch die Dauerhektik kostet Kraft, Konzentration und langfristig zudem Motivation.

Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. Deshalb sollte man sich nicht blind von den äußeren Anforderungen mitreißen lassen. Das sollten auch Chefs verstehen: Dauerstress bei ihren Mitarbeitern führt langfristig zu schlechteren Ergebnissen und macht anfällig für Krankheiten.

Es ist also wichtig, dem Stress bewusst gegenzusteuern und sich Zeit zu nehmen, um gesund und leistungsfähig zu bleiben.

Erstens: Zeit für Sport und Bewegung

Bewegung ist kein Luxus, sondern ein Ausgleich. Wer den ganzen Tag sitzt, denkt schneller festgefahren und reagiert gereizter.

Ein kurzer Spaziergang in der Mittagspause, Radfahren zur Arbeit oder ein Sportkurs am Abend helfen, Stress abzubauen und den Kopf freizubekommen. Doch auch bei Bewegung und Sport gilt: Maß halten! Anforderung und keine Überforderung.

Zweitens: Zeit für Gespräche

Viele Missverständnisse entstehen dort, wo Gespräche zu kurz kommen. Ein klärendes Wort mit Kollegen oder Vorgesetzten spart nicht nur mehr Zeit, als es kostet. Es führt zu einem besseren Betriebsklima und sorgt für reibungslosere Abläufe.

Zuhören ist dabei mindestens genauso wichtig wie Sprechen.

Drittens: Zeit für die Familie

Familie und enge Beziehungen geben Halt. Wer gedanklich ständig im Büro ist, kann diesen Rückhalt nicht nutzen.

Feste Zeiten für die Familie helfen, abzuschalten und neue Energie zu tanken. Ein ausgeglichener Mensch ist ein besserer Mitarbeiter.

Viertens: Zeit für berufliche Entwicklung

Im Tagesgeschäft bleibt Weiterbildung oft auf der Strecke. Dabei ist sie entscheidend, um einerseits fachlich sicher zu bleiben und sich andererseits weiterzuentwickeln.

Ob Fachseminare, neue digitale (KI-)Tools oder der Austausch mit Kollegen: Wer investiert, arbeitet langfristig souveräner und entspannter.

Fünftens: Zeit für sich selbst

Pausen, Ruhe und bewusste Auszeiten sind kein Zeichen von Schwäche. Sie sind notwendig, um dauerhaft leistungsfähig zu bleiben. Ein paar Minuten Stille, ein Blick aus dem Fenster, lesen, gärtnern auf dem Balkon oder einfach Nichtstun können Wunder wirken.

Nachdem man jetzt mehr Ruhe in den hektischen Arbeitsalltag gebracht hat, sollte man sich jedoch auch von den unzähligen Freizeitaktivitäten nicht „kirre machen“ lassen.

Jens Gieseler

Der Autor ist freier Kommunikationsberater und Journalist.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Mitarbeiter · Motivation · Vermittlerbüro
 
