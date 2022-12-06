Jetzt aber langsam: Fünf Tipps, um leistungsfähig zu bleiben

22.1.2026 – Dauerstress im Büro führt langfristig zu schlechteren Ergebnissen und macht anfällig für Krankheiten. Deswegen ist es wichtig, gegenzusteuern und sich Zeit für den Austausch mit Kollegen, aber auch eine persönliche Auszeit zu nehmen.
Der Arbeitsalltag in einem Vermittlerbüro ist oft geprägt von Termindruck, Kundenanfragen, Telefonaten und E-Mails, die gefühlt oder auch tatsächlich im Minutentakt eintreffen. Schnelligkeit gilt im Berufsleben oft als Tugend – doch die Dauerhektik kostet Kraft, Konzentration und langfristig zudem Motivation.
Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. Deshalb sollte man sich nicht blind von den äußeren Anforderungen mitreißen lassen. Das sollten auch Chefs verstehen: Dauerstress bei ihren Mitarbeitern führt langfristig zu schlechteren Ergebnissen und macht anfällig für Krankheiten.
Es ist also wichtig, dem Stress bewusst gegenzusteuern und sich Zeit zu nehmen, um gesund und leistungsfähig zu bleiben.
Bewegung ist kein Luxus, sondern ein Ausgleich. Wer den ganzen Tag sitzt, denkt schneller festgefahren und reagiert gereizter.
Ein kurzer Spaziergang in der Mittagspause, Radfahren zur Arbeit oder ein Sportkurs am Abend helfen, Stress abzubauen und den Kopf freizubekommen. Doch auch bei Bewegung und Sport gilt: Maß halten! Anforderung und keine Überforderung.
Viele Missverständnisse entstehen dort, wo Gespräche zu kurz kommen. Ein klärendes Wort mit Kollegen oder Vorgesetzten spart nicht nur mehr Zeit, als es kostet. Es führt zu einem besseren Betriebsklima und sorgt für reibungslosere Abläufe.
Zuhören ist dabei mindestens genauso wichtig wie Sprechen.
Familie und enge Beziehungen geben Halt. Wer gedanklich ständig im Büro ist, kann diesen Rückhalt nicht nutzen.
Feste Zeiten für die Familie helfen, abzuschalten und neue Energie zu tanken. Ein ausgeglichener Mensch ist ein besserer Mitarbeiter.
Im Tagesgeschäft bleibt Weiterbildung oft auf der Strecke. Dabei ist sie entscheidend, um einerseits fachlich sicher zu bleiben und sich andererseits weiterzuentwickeln.
Ob Fachseminare, neue digitale (KI-)Tools oder der Austausch mit Kollegen: Wer investiert, arbeitet langfristig souveräner und entspannter.
Pausen, Ruhe und bewusste Auszeiten sind kein Zeichen von Schwäche. Sie sind notwendig, um dauerhaft leistungsfähig zu bleiben. Ein paar Minuten Stille, ein Blick aus dem Fenster, lesen, gärtnern auf dem Balkon oder einfach Nichtstun können Wunder wirken.
Nachdem man jetzt mehr Ruhe in den hektischen Arbeitsalltag gebracht hat, sollte man sich jedoch auch von den unzähligen Freizeitaktivitäten nicht „kirre machen“ lassen.
Der Autor ist freier Kommunikationsberater und Journalist.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.