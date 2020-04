Irreführung: 2.040 statt 204.032 Kilometerstand angegeben

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die fondsgebundene Lebensversicherung rückt – durch die Abkehr von klassischen Garantiemodellen – wieder stärker in den Fokus des Versicherungsvertriebs. Welchen Beratungs- und Informationspflichten Vermittler im Kundengespräch unterliegen, zeigt der folgende Beitrag. (Bild: Lier) mehr ...

Wie die Pandemie das Verbraucherverhalten verändert, zeigt eine Umfrage. Weitere Gesellschaften schnüren Hilfspakete. Firmenkunden, die auf Vergleichsangebote ihrer Betriebsschließungs-Versicherer eingehen, könnten dagegen in eine Falle tappen. (Bild: Alecto) mehr ...

14.4.2020 –

In der Wohngebäudeversicherung sind Quadratmeter-Pauschaltarife bei Vermittlern besonders beliebt. Doch was zur Wohnfläche zählt und was nicht, kann je nach Anbieter unterschiedlich sein. Über das Modell der Interrisk berichtet Vorstandsmitglied Marcus Stephan im Interview. (Bild: Frank Widmann) mehr ...