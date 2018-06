Höchstrichterliches Urteil zur Ein-Prozent-Regel

22.6.2018 – Handelt es sich bei einem Firmenwagen um ein Importfahrzeug, für das kein inländischer Bruttolistenpreis existiert, ist das Finanzamt im Rahmen der sogenannten Ein-Prozent-Regelung dazu berechtigt, diesen Preis zu schätzen. Dabei hat es sich an den typischen Bruttoabgabepreisen zu orientieren, welche Importeure für ein solches Fahrzeug von ihren inländischen Kunden verlangen, so der Bundesfinanzhof in einem Urteil vom 9. November 2017 (III R 20/16).

Geklagt hatte ein Betriebsinhaber, der als Firmenwagen ein amerikanisches Importfahrzeug fährt. Den geldwerten Vorteil wegen der privaten Nutzung des Autos wollte er sich in seiner Steuererklärung im Rahmen der sogenannten Ein-Prozent-Regelung anrechnen lassen.

Da für das Kraftfahrzeug kein inländischer Bruttolistenpreis existiert, legte er den amerikanischen Listenpreis von umgerechnet rund 54.000 Euro zugrunde. Erworben hatte er es jedoch für knapp 79.000 Euro brutto.

Fehlender Bruttolistenpreis

Letzteren Betrag wollte das Finanzamt als Basis zur Berechnung des geldwerten Vorteils für die private Nutzung im Rahmen der Ein-Prozent-Regelung anlegen. Damit war der Kläger jedoch nicht einverstanden. Er zog daher bis vor den Bundesfinanzhof. Dort errang er einen Teilerfolg.

Die Richter hielten es für ungerechtfertigt, dass das Finanzamt jenen Bruttopreis verwendet hatte, den der Kläger beim Erwerb des Fahrzeugs gezahlt hatte. Es sei zwar zunächst einmal der inländische Listenpreis zum Zeitpunkt der Erstzulassung eines Fahrzeugs zugrunde zu legen. Ein solcher existiere jedoch nicht. Das Finanzamt habe den Preis daher schätzen dürfen und müssen.

Ausländischer Listenpreis ist kein brauchbarer Maßstab

Der Forderung des Klägers, stattdessen den von ihm ermittelten ausländischen Listenpreis als Basis zu nehmen, schlossen sich die Richter nicht an. „Denn dieser spiegelt nicht die Preisempfehlung des Herstellers wider, welche für den Endverkauf des tatsächlich genutzten Fahrzeugmodells auf dem inländischen Neuwagenmarkt gilt.“

Der Preis berücksichtige insbesondere nicht die für den Endverkauf im Inland notwendigen Kosten für die Bereitstellung des Fahrzeugs auf dem deutschen Markt, wie beispielsweise Importkosten, Einfuhrabgaben und Zölle. Auch die Kosten für notwendige technische Umrüstungen wie Werkstatt-, Gutachten-, Zulassungskosten, die inländischen Zulassungsvorschriften geschuldet sind, würden nicht berücksichtigt.

Schätzung als Königsweg

Unberücksichtigt blieben ferner die Kosten für ausstattungsbedingte Nach- oder Umrüstungen, um das Fahrzeug an die inlandstypischen Anforderungen der Kunden anzupassen. Unabhängig davon würde ein ausländischer Listenpreis nicht die inländischen Marktgegebenheiten und die damit zusammenhängenden Händlermargen widerspiegeln.

Für sachgerecht hielten es die Richter daher, eine Schätzung auf Basis jener Bruttopreise vorzunehmen, welche Händler entsprechender Importfahrzeuge von ihren Endkunden verlangen.

Dieser betrug nach dem Ergebnis der Vorermittlungen, die auf Grundlage verschiedener inländischer Endverkaufspreise freier Importeure durchgeführt wurden, knapp 76.000 Euro. Auf dieser Basis ist nun der geldwerte Vorteil des Klägers für die private Nutzung seines Dienstwagens zu ermitteln.