Halteverbot: Streit um Abschleppkosten

12.11.2018 – Ein Autofahrer, der ein zehn Meter hinter seinem geparkten Fahrzeug aufgestelltes mobiles Halteverbotsschild nicht zur Kenntnis nimmt, kann sich nicht darauf berufen, dass er nicht damit rechnen musste, dort nicht parken zu dürfen. Er ist daher dazu verpflichtet, die Abschleppkosten zu bezahlen. Das hat das Verwaltungsgericht Koblenz mit Urteil vom 26. Oktober 2018 entschieden (5 K 782/18.KO).

Wegen einer Straßensperrung hatte die beklagte Gemeinde in der Zeit vom 4. bis 8. Dezember 2017 in einer benachbarten Straße eine mobile Halteverbotszone eingerichtet. Dort durfte jeweils zwischen 7.00 und 17.00 Uhr nicht geparkt werden.

Die Schilder wurden am 29. November aufgestellt. Der in der Straße wohnende Kläger stellte sein Fahrzeug nach eigenem Bekunden am 1. Dezember gegen 12.00 Uhr vor seinem Haus ab. Dass sich bereits seit Tagen nur zehn Meter hinter seinem Auto ein mobiles Halteverbotsschild befand, hat er seinen Angaben zufolge nicht bemerkt.

Zu spät

Drei Tage später, das heißt am ersten Tag der Gültigkeit des Halteverbots, machte ein Mitarbeiter der Gemeinde Anstalten, das Auto abschleppen zu lassen. Als der Kläger das bemerkte, bot er an, sein Fahrzeug zu entfernen. Er wolle sich nur kurz umziehen.

Diese Ankündigung erfolgte jedoch zu spät. Denn als er wenige Minuten später wieder erschien, war sein Auto bereits auf den Abschleppwagen aufgeladen worden.

Die dadurch entstandenen Kosten in Höhe von rund 145 Euro wollte der Kläger nicht bezahlen. Das begründete er damit, dass beim Abstellen seines Fahrzeugs nichts auf ein Halteverbot hingewiesen habe. Im Übrigen hätte man mit dem Abschleppvorgang warten müssen, bis er sich umgezogen habe. Die Vollstreckungsmaßnahme sei daher unverhältnismäßig gewesen.

Sichtbarkeit von Verkehrszeichen

Diese Argumentation vermochte die Richter des Koblenzer Verwaltungsgerichts nicht zu überzeugen. Sie wiesen die Klage des Mannes gegen die Stadt als unbegründet zurück.

Nach Ansicht der Richter ist jedes Verkehrsschild wirksam, das ein Verkehrsteilnehmer „mit einem raschen und beiläufigen Blick“ erfassen kann. Dabei seien die Anforderungen an die Sichtbarkeit von Verkehrszeichen im ruhenden Verkehr niedriger einzuordnen, als die für den fließenden Verkehr.

Das gelte insbesondere auch für feste und temporäre Halteverbotszonen. In denen sei ein Autofahrer dazu verpflichtet, sich innerhalb der letzten 30 Meter vor dem beabsichtigten Abstellort seines Fahrzeugs zu vergewissern, ob er dort parken darf. Das Fahrzeug des Klägers sei daher zu Recht abgeschleppt worden.

Keine unverhältnismäßige Maßnahme

In dem entschiedenen Fall sei die Abschleppmaßnahme auch nicht unverhältnismäßig gewesen. Denn das Halteverbotsschild habe sich nur zehn Meter hinter dem parkenden Fahrzeug des Klägers befunden. Es habe dort auch schon gestanden als der Kläger sein Auto parkte.

Wegen der angespannten Verkehrssituation sei im Übrigen erforderlich gewesen, das rechtswidrig geparkte Auto umgehend abzuschleppen. Der Kläger sei zudem nachweislich sieben Minuten nach seiner Ankündigung, sich nur schnell umziehen zu wollen, bevor er sein Fahrzeug entfernt, immer noch nicht erschienen. Daher habe die Maßnahme auch eingeleitet werden dürfen.