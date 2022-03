Häusliches Arbeitszimmer: Zu den Voraussetzungen für einen Abzug

25.3.2022 – Eine steuerliche Geltendmachung von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer setzt nicht voraus, dass das Zimmer für die Tätigkeit des Steuerpflichtigen erforderlich ist. Das hat der Bundesfinanzhof mit einem erst gestern veröffentlichten Urteil vom 3. April 2019 entschieden (VI R 46/17).

Der Entscheidung lag der Fall einer Angestellten zugrunde, die in ihrer Steuererklärung Aufwendungen in Höhe von 1.250 Euro als Werbungskosten für die Nutzung ihres häuslichen Arbeitszimmers geltend gemacht hatte.

Arbeit auch am Küchentisch erledigen

Das Finanzamt als auch das in erster Instanz mit dem Fall befasste Finanzgericht weigerten sich jedoch, den Werbungskostenabzug anzuerkennen. Als Argument brachten sie hervor, dass der Anteil der beruflichen Tätigkeiten der Frau in ihrem häuslichen Arbeitszimmer gemessen an ihrer Gesamtarbeitszeit als äußerst gering einzustufen sei.

Nach Überzeugung der Richter hätten die Arbeiten ebenso gut beispielsweise am Küchentisch der Steuerpflichtigen durchgeführt werden können. Dafür ein Arbeitszimmer vorzuhalten, sei jedenfalls nicht erforderlich gewesen.

Dieser Argumentation wollte sich der in der letzten Instanz mit dem Fall befasste Bundesfinanzhof nicht anschließen. Er gab der Revision der Steuerpflichtigen statt.

Begriff der Erforderlichkeit nicht zu prüfen

Es sei gesetzlich geregelt, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Höhe Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer im Rahmen einer Einkommensteuer-Erklärung abziehbar seien. Voraussetzung sei beispielsweise die berufliche oder betrieblichen Nutzung des Arbeitszimmers in Fällen, in denen kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stehe oder das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten Betätigung bilde.

Der Begriff der Erforderlichkeit sei hingegen keine der durch das Finanzamt zu überprüfenden Voraussetzung für einen Abzug. Daher sei es unerheblich, ob ein Steuerpflichtiger Arbeiten, für die ihm kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stehe, leicht an einem anderen Ort in seiner Wohnung oder gar außerhalb hätte erledigen können.