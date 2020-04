Freispruch mit finanziellen Folgen

30.4.2020 – Einem Fahrzeughalter konnte nicht nachgewiesen werden, dass er sein Auto selbst in einer Umweltzone geparkt hatte, ohne die entsprechende Erlaubnis zu besitzen. In diesem Fall muss er in der Regel trotz allem die Kosten des Verfahrens übernehmen. Das geht aus einem Beschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 26. Februar 2020 hervor (2 RBs 1/20).

WERBUNG

Ein Fahrzeughalter war von einem Amtsgericht zur Zahlung einer Geldbuße verurteilt worden. Denn sein Personenkraftwagen war, ohne über eine Umweltplakette zu verfügen, in einer Umweltzone geparkt worden.

Der Verurteilte bestritt jedoch, das Auto selbst dort abgestellt zu haben. Er reichte daher gegen die Entscheidung des Amtsgerichts Beschwerde beim Düsseldorfer Oberlandesgericht ein. Das hob das Urteil der Vorinstanz zwar auf. Es verpflichtete den Betroffenen jedoch zur Übernahme der Verfahrenskosten der erstgerichtlichen Entscheidung.

Fehlende Rechtsgrundlage für Verurteilung

Nach Ansicht der Düsseldorfer Richter durfte der Beschwerdeführer vom Amtsgericht nicht zum Zahlen einer Geldbuße verurteilt werden. Denn ihm konnte nicht nachgewiesen werden, sein Fahrzeug selbst verbotswidrig in der Umweltzone abgestellt zu haben.

Er habe den Vorwurf bestritten, jedoch auch keinen Gebrauch von der Möglichkeit gemacht, den Fahrer seines Pkws zu benennen.

„Die dem Straßenverkehrsrecht fremde Annahme einer mittelbaren Verkehrsteilnahme des Halters bietet mangels Feststellung einer rechtswidrigen und vorwerfbaren Handlung – sei es durch Tun oder Unterlassen – jedoch keine Grundlage für dessen Verurteilung wegen einer Verkehrsordnungs-Widrigkeit“, so das Gericht.

Wer übernimmt die Kosten des amtsgerichtlichen Verfahrens?

Der Mann habe trotz allem die Kosten des amtsgerichtlichen Verfahrens zu übernehmen. Diese Verpflichtung ergebe sich aus § 25a Absatz 1 Satz 1 StVG.

In diesem heißt es: „Kann in einem Bußgeldverfahren wegen eines Halt- oder Parkverstoßes der Führer des Kraftfahrzeugs, der den Verstoß begangen hat, nicht vor Eintritt der Verfolgungsverjährung ermittelt werden oder würde seine Ermittlung einen unangemessenen Aufwand erfordern, so werden dem Halter des Kraftfahrzeugs oder seinem Beauftragten die Kosten des Verfahrens auferlegt. Er hat dann auch seine Auslagen zu tragen.“

Kein unbilliges Verlangen

Zwar könne dem weiteren Wortlaut des Gesetzes folgend von der Verpflichtung zur Übernahme der Verfahrenskosten abgesehen werden. Dies gelte jedoch nur, wenn es unbillig wäre, einen Halter eines Kraftfahrzeugs damit zu belasten.

In dem entschiedenen Fall habe der Beschwerdeführer jedoch keinen Gebrauch von der Möglichkeit gemacht, den für den Verstoß Verantwortlichen zu benennen. Er sei daher trotz Freispruch dazu verpflichtet, die Kosten zu übernehmen.

Im Übrigen beziehe sich das Verbot, unerlaubt eine Umweltzone zu befahren, nicht nur auf den fließenden, sondern auch auf den ruhenden Verkehr. Denn im Regelfall sei davon auszugehen, dass ein parkendes Auto mit eigener Motorkraft dorthin bewegt wurde.

Unabhängig davon habe der Gesetzgeber dies auch in seiner Begründung des Verkehrsverbots durch das Zeichen 270.1 (Beginn eines Verkehrsverbots zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen) deutlich gemacht. Dadurch habe sichergestellt werden sollen, dass auch im ruhenden Verkehr festgestellte Verstöße geahndet werden können.

Unterschiedliche Rechtsauffassungen

Die Frage, ob das Parken in einer Umweltzone ohne entsprechende Plakette überhaupt geahndet werden darf, wird von den Richtern unterschiedlich beurteilt.

Das Dortmunder Amtsgericht kam im Jahr 2013 zu dem Schluss, dass ein derartiger Fall eine zu ahndende Ordnungswidrigkeit darstellt (VersicherungsJournal 11.10.2013). Das Bremer Amtsgericht entschied jedoch im Juni 2009 zu Gunsten eines Fahrzeughalters. Das begründeten die Richter damit, dass ein geparktes Auto keine Emissionen verursacht (VersicherungsJournal 17.12.2009).