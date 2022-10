Energiekrise: Homeoffice könnte für Arbeitgeber attraktiver werden

19.10.2022 – Die Energiekosten steigen, was Unternehmen dazu veranlassen könnte, die eigene Mitarbeiter vermehrt von zuhause aus arbeiten zu lassen. Da sich viele Arbeitnehmer mehr Homeoffice wünschen, könnte es für sie interessant werden. Die Kehrseite: Sie bleiben unter Umständen auf den Mehrkosten für Strom und Heizung sitzen.

Wenn der Winter kommt, werden die Heizungen aufgedreht. Das wird in diesem Jahr wegen gestiegener Energiekosten bei Privatleuten wie auch bei Arbeitgebern im Geldbeutel spürbarer sein als die Jahre zuvor. Da stellt sich für Unternehmer die Frage, ob die Belegschaft nicht lieber ins Homeoffice wechseln sollte. Das spart Strom und Heizungswärme.

Arbeitnehmer hat bei der Arbeit Anspruch auf gesunde Raumtemperatur

Am Arbeitsplatz eines Büromitarbeiters soll laut Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) eine „gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur“ herrschen.

„Konkret heißt es, dass die Raumtemperatur je nach Schwere der Arbeit zwischen 12 Grad Celsius (bei Verrichtung schwerer Arbeit) und 20 Grad Celsius (bei leichter sitzender Tätigkeit) liegen muss. Ein wenig wärmer muss es in Pausenräumen (21 Grad) und in Waschräumen mit Duschen (24 Grad) sein“, erläutert Rechtsanwalt Dr. Ronny Jänig.

Wer im Homeoffice arbeitet, wird die Heizung auf seine Bedürfnisse einstellen. Die Kosten dafür werden in der Regel allerdings ausschließlich von den Heimarbeitern selbst getragen.

Unter Umständen unterstützt das Finanzamt die Heimarbeiter

Unterstützt werden Arbeitnehmer mit der Homeoffice-Pauschale von fünf Euro pro Tag für maximal 120 Tage jährlich, die als Werbungskosten in der Einkommensteuer-Erklärung angegeben werden kann. Im nächsten Jahr soll die Tagesgrenze auf 200 angehoben werden, so dass sich der Gesamtbetrag auf 1.000 Euro erhöht, so Jänig.

Profitieren kann davon allerdings nur, wessen Werbungskosten insgesamt 1.200 Euro übersteigen, denn dieser Betrag wird ohnehin ohne Nachweis irgendwelchen Kosten steuermindern berücksichtigt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert eine Homeoffice-Pauschale von 1.500 Euro.

Keine Pflicht für Homeoffice – aber dann auch kein Anspruch

Unternehmen können allerdings ihre Belegschaften nicht einfach ins Homeoffice verbannen, um damit Energiekosten zu sparen. Sie können ihren Mitarbeitenden die Option auf das Arbeiten von zuhause zwar anbieten, diese müssen dem aber zustimmen.

Andersherum: Arbeitnehmer können ihren Vorgesetzten die Heimarbeit vorschlagen, aber keinen Anspruch stellen. Hier muss der Arbeitgeber sein Einverständnis erteilen. Auch im Arbeitsvertrag können Homeoffice-Anspruch wie auch eine „Pflicht“ geregelt werden.

Die Arbeit von zuhause kann für beide Seiten von Vorteil sein

Homeoffice ist einerseits bei den Mitarbeitern beliebt und spar den Unternehmen andererseits Ressourcen. Manche Versicherer ziehen die Möglichkeit, das mobile Arbeiten als Lösung des Energieproblems zu nutzen, in Betracht. So zum Beispiel die Signal Iduna Versicherungen sowie die Zurich Gruppe Deutschland (VersicherungsJournal 25.8.2022).

Die Arbeit in den eigenen vier Wänden zu verrichten hat seit der Pandemie immens an Bedeutung gewonnen und ist für viele Mitarbeiter zum Alltag geworden. Ein großer Teil der Arbeiter wünscht sich sogar mehr Homeoffice (7.10.2022).

Auch das Bundes-Arbeitsministerium bittet – allerdings unter dem Gesichtspunkt der Pandemie – Unternehmen im Rahmen der Corona-Arbeitsschutzverordnung für den Herbst und Winter 2022/23 um eine Prüfung, ob das mobile Arbeiten eine Option wäre (1.9.2022).