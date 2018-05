Dreist geparkt und auch noch Nötigung

25.5.2018 – Wer sein Fahrzeug in einer Weise vor einer Garage parkt, dass diese nicht verlassen werden kann, muss dadurch entstehende Abschlepp- und Verwaltungskosten bezahlen. Das gilt auch dann, wenn es sich um ein Privatgrundstück und bei dem Übeltäter um den Grundstücksbesitzer handelt, so das Verwaltungsgericht Düsseldorf in einem Urteil vom 21. November 2017 (14 K 6193/17).

WERBUNG

Geklagt hatte ein Grundstücksbesitzer, der seinen Pkw Anfang Oktober 2016 so vor der Garage eines Mieters geparkt hatte, dass dieser den Einstellraum nicht verlassen konnte.

Weil der Kläger nicht erreichbar war, ließ die von dem Mieter herbeigerufene Polizei das Fahrzeug abschleppen. Die dadurch entstandenen Abschleppkosten in Höhe von knapp 50 Euro sowie Verwaltungsgebühren in Höhe von 86 Euro machte die zuständige Behörde gegenüber dem Halter des abgeschleppten Fahrzeugs, sprich dem Grundstücksbesitzer, geltend.

Taxi statt Abschleppen?

Der war jedoch nicht dazu bereit, die Kosten zu übernehmen. Das begründete er unter anderem damit, dass sein Fahrzeug nicht verbotswidrig abgestellt worden sei. Denn schließlich sei das Grundstück sein Eigentum.

Im Übrigen sei es dem Mieter mit etwas Rangieren durchaus möglich gewesen, die Garage mit seinem Fahrzeug zu verlassen. Selbst wenn dieser Versuch gescheitert wäre, hätte der Polizeibeamte den Mieter fragen müssen, wohin er fahren wolle. Es wäre nämlich gegebenenfalls erheblich günstiger gewesen, ein Taxi zu rufen, als den Abschleppvorgang mit den damit verbundenen Kosten zu veranlassen.

Ein- und Ausfahren unmöglich gemacht

Diese Argumentation vermochte das Düsseldorfer Verwaltungsgericht nicht zu überzeugen. Es wies die von dem Grundstücksbesitzer wegen des Gebührenbescheids eingereichte Klage als unbegründet zurück.

Das Gericht sah es nach Vernehmung des Polizeibeamten, der das Abschleppen veranlasst hatte, als erwiesen an, dass es wegen des abgestellten Fahrzeugs auch durch geschicktes Rangieren unmöglich war, die Garage zu verlassen. Das Fahrzeug des Klägers durfte daher abgeschleppt werden.

Denn auch wenn es sich um ein Privatgrundstück handele, müsse es den Mietern einer Garage möglich sein, diese nach Belieben und ohne Behinderungen durch andere nutzen zu können. Dazu zähle auch das ungehinderte Ein- und Ausfahren aus der Garage.

Nötigung

„Das verkehrsbehindernde Abstellen des Fahrzeuges vor der Garage stellte eine Besitzstörung dar, so dass ein widerrechtlicher Zustand vorgelegen hat, der erst durch die seitens der Polizei veranlasste Versetzung habe beseitigt werden können“, erklärte dazu das Gericht. Es sei daher der objektive Tatbestand einer Nötigung gemäß § 240 Absatz 1 StGB verwirklicht worden.

Die Abschleppmaßnahme war nach Ansicht der Richter auch erforderlich. Denn es habe kein milderes Mittel zur Verfügung gestanden. Dem Mieter einer Garage könne nämlich nicht zugemutet werden, ein Taxi für Wege zu nutzen, welche er mit seinem eigenen Fahrzeug durchführen will.