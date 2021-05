Domcura und Basler starten digitale Regulierung

17.5.2021 – In einem gemeinsamen Projekt haben Domcura und Basler das Schaden-Management digitalisiert. Das betrifft neben der Wohngebäude-Versicherung auch die anderen privaten Sachsparten. Welche Vorteile das für Vermittler bringt, erklärt Uwe Schumacher, Vorstandschef des Assekuradeurs, im Gespräch mit dem VersicherungsJournal.

Die Domcura AG und die Basler Versicherungen haben in einem gemeinsamen Pilotprojekt die Schadenabwicklung nach Normen des Brancheninstituts für Prozessoptimierung (Bipro) abgebildet.

Digitale Prozesse sollen für weitere Versicherer gestartet werden

Uwe Schumacher (Bild: Florian Sonntag)

„Wir haben den Prozess der Regulierung so komplett in die Dunkelverarbeitung überführt“, erklärt dazu Domcura-Vorstandsvorsitzender Uwe Schumacher.

Der Assekuradeur startete die Einführung in ersten Schritten bereits im Dezember 2020, seit Februar läuft die Schadenabwicklung in Kiel komplett digital.

Das gemeinsame Projekt für die Regulierung nach den Bipro-Normen 503 und 430.5 greift nicht nur für die Wohngebäude-Versicherung, sondern auch für alle anderen privaten Sachsparten, so Schumacher.

„Mit der Basler haben wir einen Pilot gestartet. Wir wollen die digitale Bearbeitung aber in den kommenden Monaten auf weitere Versicherer wie die Rheinland Versicherungs AG und die Rheinland-Tochter Rhion ausweiten“, sagt Schumacher.

Nach Aussage des Vorstandschefs arbeitet der Assekuradeur bei Schadensmeldungen in der Wohngebäude-Versicherung autonom, solange es um kleinere fünfstellige Beträge geht.

Wie die Regulierung mit der Basler heute funktioniert

„Diese Stufe trifft auf etwa 97 Prozent der Fälle zu. Wir kümmern uns um die Handwerker-Rechnungen und zahlen die offenen Beträge“, erläutert Schumacher. Nur etwa drei Prozent der gemeldeten Ereignisse seien Großschäden, damit befasse sich dann die Basler als Risikoträger direkt.

„Bisher haben wir Rechnungen per Fax oder Mail hin- und hergeschickt, bei Fragen auch zum Telefon gegriffen. Bei fünf verschiedenen Handwerker-Rechnungen für einen Wasserschaden ist das ein enormer Aufwand“, sagt der Manager.

Heute werden die notwendigen Informationen in der Wohngebäude-Sparte automatisch über das Bestands-Verwaltungssystem der Domcura zusammengestellt und an den Versicherer ausgespielt. „Neben der Effizienz steigt die Geschwindigkeit in der Bearbeitung und wir sichern uns einen Qualitätsvorteil, weil weniger Fehler passieren“, führt Schumacher aus.

Bestandsänderungen über Bipro noch nicht möglich

Versicherungsmakler, die mit der Domcura zusammenarbeiten, können die einzelnen Informationen, wie die Vergabe der Schadennummer und die Höhe der Entschädigung einsehen, wenn sie sich über das Portal „Doffice“ einloggen.

Aus Datenschutzgründen ist das ein geschlossener Bereich, nur Mitarbeiter der Domcura und Vermittler haben hier Zugang. Hier werden auch die eingereichten Rechnungen automatisch erfasst und angewiesen.

Die allgemeine Vertragsverwaltung – gemeint sind Bestandsänderungen – ist über Bipro noch nicht möglich. Diese Schnittstellen-Anbindung soll im Laufe des Jahres an den Start gehen, wie Schumacher erklärt. Die Domcura engagiert sich seit 2008 als Mitglied für die Arbeit des Brancheninstituts.

Die Umstellung war und ist für beide Seiten wirtschaftlich reizvoll. Jeder trägt die Kosten, die er selbst hat. Uwe Schumacher, Vorstandsvorsitzender Domcura

Druck aus dem Markt auf Anbieter steigt

Die Motivation, die fortschreitende Digitalisierung umzusetzen, sei auch dem Druck aus dem Markt geschuldet, räumt der Domcurachef ein.

„Kunden erwarten heutzutage digitale Lösungen. Als führender digitaler Assekuradeur wollen wir hier vorangehen, um die Bedürfnisse optimal zu bedienen. Deshalb haben wir uns recht früh mit einer genormten Schnittstellen-Umsetzung beschäftigt und dieses Projekt forciert“, so Schumacher.

Die Kosten für das digitale Schadenmanagement mit der Basler haben sich beide Unternehmen geteilt. „Die Umstellung war und ist für beide Seiten wirtschaftlich reizvoll. Jeder trägt die Kosten, die er selbst hat. Und darüber gab es auch keine Diskussionen“, stellt der Vorstandschef klar.

Wie das VersicherungsJournal aus Branchenkreisen erfuhr, soll sich die gesamte Investitionshöhe im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen.