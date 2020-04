Dieselskandal: Neues Modell liefern statt Update

Weitere Artikel aus Büro & Organisation

Ein Mann hatte sein Auto auf einer Internetplattform als Gebrauchtwagen angeboten und dabei irrtümlich falsche Zahlen genannt. So hatte sich für das Angebot eine unwahre Bewertung ergeben. Das sollte den Verkäufer teuer zu stehen kommen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Dem Vertrieb stehen in der Coronakrise für Kundentermine derzeit bevorzugt digitale Wege offen. Welche Lösungen welche Funktionen bieten, zeigt der Vergleich eines Versicherungsmaklers. (Bild: Finanzen.de) mehr ...

16.4.2020 –

Die Versicherungswirtschaft hat einen Großteil ihrer Mitarbeiter ins Homeoffice verbannt. Die Arbeit läuft per Telefon und Internet. Nicht immer klappt dabei die Kommunikation mit Chefs und Kollegen. Wie Heimarbeiter in der Krise per Videochat gut zurecht kommen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...