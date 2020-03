Die Grenzen der geschäftsmäßigen Hilfe in Steuersachen

19.3.2020 – Selbstständige Buchhalter sind anders als Steuerberater nicht dazu berechtigt, für ihre Mandanten eine Umsatzsteuer-Voranmeldung zu erstellen und diese an das Finanzamt weiterzuleiten. Das gilt auch dann, wenn ihnen eine Vollmacht der Mandanten vorliegt, so das Finanzgericht Baden-Württemberg in einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 30. Oktober 2019 (4 K 1715/18).

Um Geld zu sparen, ist es gängige Praxis, dass insbesondere kleinere Betriebe selbstständige Buchhalter statt eines Steuerberaters mit der Buchführung beauftragen. Dazu gehören in den meisten Fällen auch Umsatzsteuer-Voranmeldungen.

Unbefugte Hilfe durch einen Buchhalter?

In dem entschiedenen Fall hatte es ein selbstständiger Buchhalter unter Verwendung eines Buchhaltungsprogramms für seine Mandanten übernommen, auf Basis der ihm von diesen zur Verfügung gestellten Unterlagen die laufenden Geschäftsvorfälle zu buchen.

Anschließend erstellte er die Umsatzsteuer-Voranmeldungen. Diese übermittelte er mithilfe der Software Elster an das jeweils zuständige Finanzamt. Dazu hatte er sich von den Betrieben eine Übermittlungsvollmacht erteilen lassen.

Als einem der Finanzämter auffiel, dass die Voranmeldungen offenkundig nicht von den Steuerpflichtigen selbst, sondern von dem Buchhalter erstellt und übermittelt worden waren, erkannte es das Verfahren und die Bevollmächtigung des Buchhalters nicht an. Denn dieser habe unbefugt geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen geleistet.

Dagegen wandte der Mann ein, dass das Verbot, Umsatzsteuer-Voranmeldungen durch Personen wie ihn für Fremde zu fertigen, verfassungswidrig sei. Denn die Meldungen seien nicht abschließend. Sie könnten jederzeit korrigiert werden.

Alles, nur keine Umsatzsteuer-Voranmeldungen

Weil man sich nicht einigen konnte, zog der Buchhalter vor Gericht. Dort erlitt er sowohl vor dem Stuttgarter Finanzgericht als auch vor dem in Berufung mit dem Fall befassten Finanzgericht Baden-Württemberg eine Niederlage.

Nach Überzeugung der Richter hat der Kläger unbefugt geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen geleistet. Denn diese Befugnis richte sich nach dem Steuerberatergesetz. Dessen Voraussetzungen erfülle ein selbstständiger Buchhalter nicht.

Der Mann habe zwar mechanische Arbeitsgänge bei der Führung von Büchern und Aufzeichnungen vornehmen, laufende Geschäftsvorfälle buchen, die laufende Lohnabrechnung machen und Lohnsteueranmeldungen erstellen dürfen.

„Diese Ausnahmeregelung gelten jedoch infolge der Komplexität des Umsatzsteuerrechts im Interesse der Allgemeinheit nicht aber für das Erstellen von Umsatzsteuer-Voranmeldungen“, so das Gericht.

Keine Routinearbeiten

Denn dabei handle es sich nicht lediglich um Routinearbeiten. Es gehe auch nicht, wie bei den erlaubten Handlungen, um ein mechanisches Rechenwerk, das sich aufgrund der Nutzung eines entsprechenden Buchhaltungsprogramms automatisch aus der Buchhaltung ergebe.

Dessen Ergebnisse hinsichtlich der Umsatzsteuer bedürften vielmehr einer eigenen rechtlichen Prüfung. Andernfalls würden sie nämlich nicht den gesetzlichen Anforderungen genügen.

Ein Buchführungsprogramm könne solch eine persönliche Prüfungstätigkeit nicht ersetzen. Denn es könne nicht erkennen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Vorsteuerabzug erfüllt seien.

Nach Meinung beider Instanzen kommt es auch nicht, wie vom Kläger vorgetragen, auf die Möglichkeit der Korrektur einer Umsatzsteuer-Voranmeldung an. Das Baden-Württembergische Finanzgericht sah keine Veranlassung, eine Revision gegen seine Entscheidung zuzulassen.