Der Temposünder und ein Geständnis ohne Wert

15.3.2018 – Eine polizeiliche Schätzung im Hinblick auf eine behauptete Geschwindigkeits-Überschreitung reicht in der Regel allein nicht aus, um den Führer eines Kraftfahrzeugs bestrafen zu können. Das gilt selbst dann, wenn der angebliche Temposünder den Verstoß eingeräumt hat, so das Amtsgericht Dortmund in einem Urteil vom 6. Februar 2018 (729 OWi-261 Js 2511/17-379/17).

Einem Autofahrer war von einem Polizeibeamten vorgeworfen worden, innerhalb einer sogenannten Dreißigerzone deutlich zu schnell gefahren zu sein. Nachdem er von dem Polizisten angehalten worden ist, soll er nach dessen Aussage wörtlich gesagt haben: „Es stimmt, ich war zu schnell“.

Der Autofahrer sollte daher wegen eines Verstoßes gegen § 3 Absatz 1 in Verbindung § 49 StVO sowie gemäß § 24 StVG eine Geldbuße zahlen. Deswegen gab es jedoch Streit. Denn der Autofahrer bestritt, ein Geständnis abgelegt zu haben. Der Fall landete daher vor dem Dortmunder Amtsgericht. Dort errang der Beschuldigte einen fast vollständigen Sieg.

Pauschale Angaben

Es ist nach Überzeugung des Gerichts zwar unstreitig, dass der Autofahrer die Dreißigerzone befahren hat. Der die Anzeige erstattende Polizeibeamte konnte jedoch nur pauschale Angaben zu dem behaupteten Geschwindigkeitsverstoß machen.

So konnte er nicht sagen, aus welchen Umständen er auf eine erhöhte Geschwindigkeit geschlossen hat oder ob das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer den Schluss zuließ, dass der Beschuldigte wie behauptet deutlich zu schnell unterwegs gewesen war.

Dennoch zehn Euro Strafe

Allein die Tatsache, dass ein Verkehrsteilnehmer am Tatort einräumt, zu schnell unterwegs gewesen zu sein, reicht nach Ansicht des Gerichts aber nicht aus, ihn zur Zahlung einer Geldbuße verurteilen zu können. Der Beschuldigte wurde daher von dem Vorwurf, die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten zu haben, freigesprochen.

Völlig straffrei ging er trotz allem nicht aus. Denn er konnte, nachdem er von dem Polizisten angehalten worden war, keine Zulassungsbescheinigung für sein Fahrzeug vorweisen. Die hatte er zu Hause vergessen.

Der Autofahrer wurde daher vom Dortmunder Amtsgericht zur Zahlung einer Geldbuße in Höhe von zehn Euro verurteilt. Er muss außerdem die Kosten des Verfahrens übernehmen.