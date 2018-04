Der Mercedes und die falschen Felgen

9.4.2018 – Sagt ein Verkäufer einem Käufer zu, dass Felgen für einen bestimmten Fahrzeugtyp passen, so beinhaltet die Zusage auch, dass sie ohne eine zulassungsrechtliche Prüfung verwendet werden dürfen. Ist das nicht der Fall, darf der Käufer von dem Kaufvertrag zurücktreten, so das Amtsgericht München in einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 18. Oktober 2017 (242 C 5795/17).

Der Kläger hatte bei dem Beklagten über die Internetplattform Ebay vier Alufelgen zu einem Preis von knapp 1.700 Euro zuzüglich Versandkosten erworben. In dem Angebot hieß es wörtlich: „Passend für Mercedes-Benz-Fahrzeuge W207“.

Fehlender Hinweis

Nachdem die Felgen geliefert worden waren, stellte der Kläger zwar fest, dass sie sich problemlos an seinen Mercedes des Typs W207 hätten montieren lassen. Um sie im Straßenverkehr benutzen zu dürfen, bedurfte es jedoch einer zulassungsrechtlichen Prüfung. Das hatte der Verkäufer in seiner Anzeige allerdings nicht erwähnt.

Weil sich der Kläger getäuscht fühlte, erklärte er den Rücktritt vom Kaufvertrag. Auf eine Rückabwicklung des Vertrages wollte sich der Verkäufer jedoch nicht einlassen. Der Kläger reichte daher Klage beim Münchner Amtsgericht ein. Dort errang er einen Sieg.

Von der Bedeutung des Begriffs „passend“

Der Verkäufer hatte dabei als Argument vorgebracht, es sei keine Beschaffenheits-Vereinbarung darüber getroffen worden, dass die Felgen zulassungsrechtlich bedenkenlos genutzt werden könnten und das Verwendungsrisiko beim Käufer läge. Dies vermochte das Gericht jedoch nicht zu überzeugen.

Denn dem in der Anzeige verwendeten Wort „passend“ komme nicht lediglich eine rein technische Bedeutung dahingehend zu, dass es möglich sei, die Felgen an dem angegebenen Fahrzeugtyp zu montieren. Es bedeute auch, dass die Felgen ohne ein besonderes Zulassungsverfahren genutzt werden dürfen.

Haftungsausschluss gilt nicht

Der Verkäufer der Felgen kann sich nach Meinung des Gerichts auch nicht darauf berufen, dass zwischen ihm und dem Kläger ein Ausschluss der Gewährleistung vereinbart wurde.

„Denn sind in einem Kaufvertrag zugleich eine bestimmte Beschaffenheit der Kaufsache und ein pauschaler Ausschluss der Sachmängel-Gewährleistung vereinbart, ist dies regelmäßig dahingehend auszulegen, dass der Haftungsausschluss nicht für die fehlende vereinbarte Beschaffenheit gilt“, so das Gericht.

Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.