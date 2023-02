Cyberangriffe erfolgreich abwehren

1.2.2023 – Um Organisationen vor Cyberangriffen zu schützen, sind nicht nur technische Maßnahmen erforderlich. Wichtigster Faktor für eine funktionierende IT-Sicherheit ist der Mensch.

Die Versicherungsbranche ist ohne Digitalisierung völlig undenkbar. Doch das Speichern und Übermitteln von hochsensiblen Daten birgt Risiken. Cyberangriffe können dazu führen, dass IT-Systeme lahmgelegt und persönliche Angaben von Versicherten veröffentlicht werden. Davor kommen die Erpressungsversuche.

Hackerangriff auf die Basler

Selbst wenn Versicherer schnell reagieren, kann es große Einschränkungen geben. Wie das Beispiel der Basler Versicherung AG, Direktion für Deutschland zeigt: Im Frühjahr 2022 hatten Cyberkriminelle Teile der IT-Infrastruktur attackiert (VersicherungsJournal 13.4.2022). Betroffen waren dabei hauptsächlich die Systeme der Basler Deutschland.

Zwar seien weder Kundendaten entwendet, noch Systeme außer Betrieb gesetzt worden. Doch aufgrund der Abwehrmaßnahmen konnte der gebundene Vertrieb Dienstleistungen und die IT-Infrastruktur nicht mehr vollumfänglich nutzen. Erst rund vier Wochen später hatte der Versicherer die Kontrolle über die eigenen IT-Systeme wieder.

Gefahren lauern auf verschiedenen Kontaktwegen

Um schädliche Software in IT-Systeme zu schleusen, verwenden Hacker neben Links in E-Mails auch USB-Sticks, die gezielt an Mitarbeitende gegeben oder in Büros einfach abgelegt werden.

Auch über gefälschte Webseiten oder Social-Media-Kanäle lassen sich sensible Daten abgreifen. Mit Hilfe von Ransomware gelingt es Hackern immer wieder, Daten zu kidnappen und zu verschlüsseln, um anschließend Lösegeld für die Freigabe zu fordern.

Gefahren können auch auf anderen Kontaktwegen lauern. Kriminelle rufen etwa in der Verwaltung eines Versicherers oder in einem Maklerbüro an, geben sich als Systemadministrator aus und erklären, dass sie zur Fehlerbehebung das aktuelle Passwort der Kundendatenbank benötigen. Arglose Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchten dann helfen und nennen womöglich die Zugangsdaten.

Eine weitere Betrugsform ist Phishing: Um vertrauenswürdig zu erscheinen, tarnen sich Anrufer oder E-Mail-Absender beispielsweise als Mitarbeiter der Hausbank. So können Angreifer an sensible Informationen gelangen oder ungerechtfertigte Überweisungen beauftragen.

Beschäftigte sind Teil der Sabotage-Abwehr

Neben einem nicht ausreichend geschützten Netzwerk ist der Faktor Mensch ein großes Risiko für Cyberattacken. Denn wie sicher die Systeme einer Organisation sind, hängt vor allem von den Personen ab, die dort arbeiten.

„Um ein Unternehmen vor Cyberangriffen zu schützen, sind nicht nur technische Maßnahmen erforderlich. Alle Beschäftigten sind für eine erfolgreiche Sabotage-Abwehr eine bedeutende Komponente“, sagt Sven R. Becker, Vorstand des E-Learning-Anbieters IMC AG.

Je mehr alle darüber wissen, wo Gefahren für Cyberangriffe lauern, desto leichter lässt sich verhindern, dass sensible Daten in die falschen Hände geraten.

In die Rolle eines Hackers versetzen

Da positive menschliche Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft, Vertrauen, Angst oder Respekt vor Autoritäten von Kriminellen missbraucht werden, rät Becker dazu, alle Mitarbeitenden darüber aufzuklären. Denn grundsätzlich sind die genannten Eigenschaften im Kundenkontakt notwendig, damit Dienstleister wie Versicherer ihre Arbeit machen können.

Seminare oder E-Learningprogramme sollten die Lernenden in die Rolle eines Hackers versetzen können. So lernen sie die gängigsten Cyberangriffe kennen und erfahren, wie man Sicherheitsfunktionen aushebeln könnte.