BGH entscheidet über WLAN-Nutzung durch Dritte

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

In der Marktübersicht von Policen Direkt werden die „Sorgenkinder“ der Branche sichtbar. Etliche Gesellschaften konnten sich deutlich verbessern, aber ein Drittel hat an Solvenz eingebüßt, teilweise sogar drastisch. Das wirkt sich bei manchen auf den Handlungsspielraum aus. (Bild: Policen Direkt) mehr ...

17.4.2019 –

In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift wurde ein Test von an die 100 Tarifen veröffentlicht. Mehr als die Hälfte der Angebote bekam ein „sehr gut“. Nur ein einziges Produkt fiel durch und erhielt ein „mangelhaft“. Was die Verbraucherschützer den Urlaubern empfehlen. (Bild: Wichert) mehr ...