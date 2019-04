Arbeitsgericht pocht auf Formvorschriften

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Ein Rechtsschutzversicherer wollte einen Rechtsanwalt in Regress nehmen, weil dieser seinem Mandanten trotz angeblicher Aussichtslosigkeit zur Fortsetzung eines Rechtsstreits geraten hatte. Das Gericht hielt dem Risikoträger dagegen sein eigenes Verhalten vor. mehr ...

Bei nicht allen Fragen rund um das BRSG sind Juristen einer Meinung. Das zeigt der Blick in den neu aufgelegten Blomeyer-Kommentar zum Betriebsrentengesetz. Darin wird die bisherige Rechtsprechung zu einem jetzt wieder aktuell gewordenen Thema sehr kritisch bewertet. (Bild: C.H.Beck) mehr ...

Wenn es darum geht, unliebsamen Ex-Beschäftigten das Leben schwer zu machen, können manche Arbeitgeber recht einfallsreich sein. So auch in einem vom Landesarbeitsgericht Hamm entschiedenen Fall. mehr ...

20.9.2016 –

Wegen der Ausstellung von Arbeitszeugnissen gibt es regelmäßig Streit. So auch in einem Fall, in dem über zwei Gerichtsinstanzen darum gerungen wurde, wer ein Zeugnis unterzeichnen muss. mehr ...