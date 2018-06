Ärger mit dem Finanzamt nach Wohnungsverkauf

6.6.2018 – Der Gewinn aus dem Verkauf einer selbstgenutzten Eigentumswohnung ist innerhalb der gesetzlichen Spekulationsfrist auch dann in vollem Umfang steuerfrei, wenn zuvor Werbungskosten für ein in dem Gebäude befindliches häusliches Arbeitszimmer abgesetzt worden sind. Das hat der 8. Senat des Finanzgerichts Köln mit einem am Montag veröffentlichen Urteil vom 20. März 2018 entschieden (8 K 1160/15).

Der Entscheidung lag der Fall eines Ehepaars zugrunde, das innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist seine von ihm selbst genutzte Eigentumswohnung verkauft hat. In den Vorjahren hatte das Paar dem Finanzamt gegenüber den Abzug von Werbungskosten für ein häusliches Arbeitszimmer erfolgreich geltend gemacht.

Steuer auf Veräußerungsgewinn

Den darauf entfallenen Veräußerungsgewinn von knapp 36.000 Euro sollte das Ehepaar versteuern. Das Finanzamt stützte sich in seiner Forderung auf das Argument, dass es sich bei dem zu der Wohnung gehörenden Arbeitszimmer um keine steuerfreie eigene Wohnung im Sinne von § 23 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 EStG handelt.

Dem wollte sich der von den Eheleuten angerufene 8. Senat des Kölner Finanzgerichts nicht anschließen. Es gab ihrer Klage auf Steuerfreiheit auch für das Arbeitszimmer statt.

Kein selbstständiges Wirtschaftsgut

Nach Ansicht des Gerichts stellt ein in den privaten Wohnbereich integriertes Arbeitszimmer kein selbstständiges Wirtschaftsgut dar, das steuerrechtlich anders zu behandeln ist als der Rest der Wohnung. Der auf das Arbeitszimmer entfallene Veräußerungsgewinn müsse folglich auch dann nicht versteuert werden, wenn dafür zuvor Werbungskosten abgesetzt worden sind.

Eine Besteuerung würde im Übrigen in einem Wertungswiderspruch zum generellen Abzugsverbot von Kosten für häusliche Arbeitszimmer im Sinne von § 4 Absatz 5 Nummer 6b Satz 1 EStG stehen. Denn danach dürften Betriebsausgaben für Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sowie die Kosten der Ausstattung, von Ausnahmen abgesehen, den Gewinn nicht mindern.

Das Urteil steht im Wortlaut auf den Internetseiten des Gerichts zur Verfügung.