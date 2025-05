Abschalten lernen: Wie man nach der Arbeit den Kopf frei bekommt

Weitere Artikel aus Büro & Organisation

Viele Leserinnen und Leser beziehen „Heute im VersicherungsJournal.de“ in der einfachen Text-Version. Sie können jetzt zu einer lesefreundlicheren Variante wechseln. Das geht schnell und einfach. (Bild: VersicherungsJournal) mehr ...

22.1.2025 –

PRAXISWISSEN: Aktuell werden weltweit täglich an die 400 Milliarden Mails verschickt. Rein statistisch 50 pro Kopf. Es ist also eher schwierig, Menschen mit einer schnell geschriebenen Nachricht zu erreichen. Doch wer als Absender eine Antwort kriegen will, kann einiges dafür tun. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...