Zurich-Tarife lernen Sprechen

5.9.2017 – Spracherkennungs-Assistenten erklären und berechnen bald Tarife der Zurich Gruppe Deutschland in der privaten Sach- und Unfallversicherung. Möglich ist auch der Online-Abschluss mit Alexa Zurich Skill. Der Versicherungskonzern hat noch eine ganze Reihe weiterer Innovationen im Köcher, wie der Vorstandsvorsitzende Marcus Nagel gestern auf einer Pressekonferenz erläuterte.

Bis zum Jahresende 2017 wird die Zurich Gruppe Deutschland ihre Tarife in der privaten Sach- und Unfallversicherung „komplett“ überarbeitet haben und tauglich für die Spracherkennung durch Alexa von Amazon sein.

Zurich-Vorstandschef Marcus Nagel, Alexa, Zurich-Pressesprecher Bernd O. Engelien (Bild: Lier)

Der Sprachassistent kann Versicherungsprodukte erklären, Tarife berechnen und Vermittler suchen. Die Tarife sollen auch für andere Spracherkennungs-Plattformen weiterentwickelt werden.

Nur wenige Risikofragen

„Wir werden alle digitalen Touchpoints für den Kunden ausbauen und müssen gucken, wie die Kunden sie annehmen. Es gibt bereits 28 Millionen in Deutschland, die Sprachassistenten nutzen – Tendenz steigend“, sagte Vorstandschef Marcus Nagel.

Die neuen Tarife bestehen aus zwei Tarifstufen mit Bausteinen, die frei kombinierbar sein sollen. „Die wichtigsten Retailprodukte haben nur wenige Fragen“, so Nagel. Beispielsweise werden die Prämien in der Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung allein auf Basis der Quadratmeter und der Postleitzahl berechnet.

Dem Kunden werden nach dem Gespräch mit „Alexa“ alle Informationen sowohl in seine Zurich-App wie auch als E-Mail zugesendet. Möglich ist sowohl der voll digitale Abschluss als auch die Weiterleitung an einen Vermittler.

Traditionell und digital

„Heute informieren sich 100 Prozent online und zwei Drittel schließen offline ab“, so Nagel. Der Trend gehe zu einer Online-Abschlussquote von 50 Prozent. Daran müsse man sich proaktiv anpassen. Die Zurich werde die traditionellen Vertriebswege stärken. Auch die Agenturen sollen online abschlussfähig werden. Zudem wolle man die DA Direkt Versicherungen weiterentwickeln.

Das Alexa-System habe man natürlich nicht exklusiv, sondern man habe nur sogenannte Alexa Skills programmiert. Möglich wird die Technik für den Kunden durch den für das Jahresende geplante Download einer App im Amazon Store.

Kundenorientierung, Innovation und Simplifizierung seien die drei zentralen Handlungsfelder, auf die sich die Gruppe konzentriere. Zurzeit laufe eine Reihe von Piloten, die ebenfalls voraussichtlich zum Jahresende eingeführt würden.

Einiges im Köcher

Dazu gehöre neben der Sprachanwendung beispielsweise der Chatbot, bei dem die Zurich mit ihren Kunden via Smartphone eine automatisierte und digitale Kommunikation zu reinen Informationsthemen führt.

Mit „Picurance“ will die Zurich künftig ihren Kunden fast 50 Versicherungsprodukte auf Basis von Bilderkennung empfehlen. Dazu sendet der Kunde via Smartphone ein Foto des zu versichernden Gegenstandes an die Gruppe und kann diesen dann unter Umständen auch direkt versichern.

„Jetzt life geschaltet“ werde auch die Claims-Video-Telefonie. Dabei handelt es sich um eine Schadenbegutachtung per Video-Telefonie für Schäden bis 3.000 Euro. „Das dient nicht nur der Effizienzgewinnung, sondern schafft auch mehr Kundenerlebnis“, so Nagel.

Wirkung auf Arbeitsplätze

Als weitere Projekte nannte er die software-gestützte Bearbeitung standardisierter Aufgaben über Software-Robotics von inzwischen schon 50.000 Geschäftsvorfällen pro Jahr und die Echtzeitanalyse des Gesprächspartners in der Kundenberatung.

Wie die zunehmende Digitalisierung auf die Arbeitsplätze wirke, sei „schwierig abzusehen“. Eingesparte Stellen könnten vielleicht an anderer Stelle für mehr Kontakt mit dem Kunden eingesetzt werden. Das könne sich über den Zeitablauf ausgleichen, so Nagel.

Von den rund 5.000 Beschäftigten will die Gruppe zwischen 2016 bis 2018 bekanntermaßen 859 Stellen abbauen (VersicherungsJournal 29.4.2016) – bei diesem Programm „sind wir jetzt genau in der Mitte“, berichtete der Zurich-Vorstandschef.

Anfang Oktober veranstaltet die Zurich ihren zweiten Hackathon in Köln. Coder und Entwickler sollen wiederum 48 Stunden lang ihre Ideen über eine API-Schnittstelle direkt an die Zurich-Systeme andocken können.