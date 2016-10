Wo sich Senioren die Pflege finanziell nicht leisten können

20.10.2016 – Bei vielen Pflegebedürftigen reicht das Einkommen trotz finanzieller Unterstützung durch die gesetzliche Pflegeversicherung nicht für eine stationäre Pflege aus. Etliche Pflegebedürftige sind daher auf Sozialhilfe angewiesen. Zu diesen und weiteren Ergebnissen kommt eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung. Eine interaktive Karte, die sich kostenlos in Webauftritte einbinden lässt, verdeutlicht die regionalen Unterschiede.

Das Wirtschaftsforschungs- und Beratungsunternehmen Prognos AG hat im Auftrag der Bertelsmann Stiftung die Studie „Pflegeinfrastruktur“ erstellt. Diese zeigt unter anderem auf, inwieweit das Einkommen betagter Senioren im Falle einer Pflegebedürftigkeit für eine stationäre Pflege ausreicht. Grundlage der Studie waren Daten von Pflegekassen und statistischen Ämtern.

Ein Ergebnis ist, dass in fast 62 Prozent der Städte und Landkreise in Deutschland das Einkommen der Über-80-Jährigen nicht ausreicht, um sich eine stationäre Pflege leisten zu können.

Große regionale Unterschiede bei den stationären Pflegekosten

Laut Studienautoren ist die Einkommenshöhe, konkret die Höhe des sogenannten Netto-Aquivalenzeinkommens von Haushalten mit Über-80-Jährigen, regional sehr unterschiedlich. So lag der Richtwert bei einem Haushalt mit Über-80-Jährigen Senioren im Jahr 2014 in Berlin bei 1.750 Euro, in Hamburg dagegen bei 2.320 Euro.

Zudem gibt es regional deutliche Unterschiede bei den Preisen, die Pflegeheime für eine stationäre Pflege verlangen. Im Durchschnitt kostet eine stationäre Pflege je nach Region zwischen 88 bis 153 Euro pro Tag, und damit zwischen 2.640 Euro und 4.590 Euro pro Monat – ab Pflegestufe III und in Härtefällen sogar noch mehr.

Während beispielsweise die Pflegekosten für eine stationäre Pflege in Nordrhein-Westfalen fast überall vergleichsweise hoch sind, sind die Preise, welche die Pflegeheime in anderen Bundesländern wie in Bayern, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern verlangen, um einiges heterogener.

Viele können die Pflege nicht vom eigenen Einkommen zahlen

In ihrer Datenanalyse kommen die Studienautoren zu dem Ergebnis, dass in 249 der bestehenden 402 Stadt- und Landkreise in Deutschland das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Über-80-Jährigen nicht ausreicht, um die Pflegekosten für eine stationäre Pflege vollständig zu zahlen. Nach Angaben der Bertelsmann Stiftung sind hier die Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherung bereits berücksichtigt.

Konkret genügt bei 94 Stadt- und Landkreisen das Einkommen der betagten Senioren statistisch gesehen maximal, um die nach Abzug der Leistungen der sozialen Pflegeversicherung verbleibenden Kosten eines Heimplatzes für zehn Monate zu tragen. In weiteren 83 Kreisen reicht die Kaufkraft der Älteren um die stationären Pflegekosten für zehn bis elf Monate und in 72 Landkreisen und Städten für elf Monaten bis nicht ganz ein Jahr zu decken.

Im Detail: Statistisch reicht das Einkommen der über 80-Jährigen laut Studie in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg, in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen sowie in weiten Teilen Bayerns und Hessens nicht für eine stationäre Pflege aus. Laut der Analyse ist nur in 153 Kreisen und Städten die Kaufkraft der über 80-Jährigen ausreichend, um im Pflegefall finanziell nicht auf Angehörige oder die Sozialhilfe angewiesen zu sein.

Vertriebshilfe durch interaktive Karte

2013 erhielten nach Angaben der Bertelsmann Stiftung unter Berufung auf die Statistik der Sozialhilfe des Statistischen Bundesamtes 41 Prozent der stationär versorgten Pflegebedürftigen zusätzlich Sozialhilfe. Dies zeigt, für wie viele Betroffene auf Bundesebene das eigene Einkommen und die Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherung nicht ausreichen, um die Kosten einer notwendigen Pflege abzudecken.

Die Bertelsmann Stiftung stellt neben der herunterladbaren Studie auch eine online abrufbare interaktive Karte zur Verfügung, die sich zum Beispiel auch in eine Vermittlerwebseite zur Information der Kunden kostenlos einbinden lässt. Abrufbar sind mit dieser interaktiven Karte die Studienergebnisse zu allen 402 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Screenshot Faktencheck-Gesundheit.de)

Für jede Region ist unter anderem ersichtlich, wie viele Tage die reale Kaufkraft eines über 80-Jährigen ausreicht, um die Kosten einer stationären Pflege abzudecken, und was im Durchschnitt eine stationäre Unterbringung pro Tag in der Region kostet. Abrufbar sind auch die Qualitätsunterschiede einer stationären oder ambulanten Pflege, basierend auf die Prüfergebnisse des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) je Region, im Vergleich zum Bundesdurchschnitt.

Die komplette Studie kann unter diesem Link als PDF-Dokument kostenfrei heruntergeladen werden.