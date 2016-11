Wie viel Zeit für die Dokumentationspflichten draufgeht

17.11.2016 – Vermittler müssen für Dokumentationspflichten im Schnitt mehr als ein Viertel ihre Arbeitszeit aufwenden. Bei jedem fünften Makler und jedem achten Einfirmenvertreter sind es sogar mehr als 40 Prozent, wie eine Umfrage von 67rockwell im Auftrag der Swiss Life zeigt. Weitere Ergebnisse: Die Digitalisierung und die Regulierung üben aus Vermittlersicht den größten Druck auf ihren Geschäftsbetrieb aus. Eine eigene Digitalisierungs-Strategie hat aber nur eine Minderheit auf dem Schirm – und Honorarberatung stößt aus Vermittlersicht nur bei wenigen Kunden auf Gegenliebe.

Versicherungsvermittler verbringen durchschnittlich mehr als ein Viertel ihrer Arbeitszeit mit Dokumentationspflichten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der 67rockwell Consulting GmbH im Auftrag von Swiss Life Deutschland, die auf einer im August durchgeführten Online-Umfrage unter 239 Vermittlern beruht. Rund vier von zehn Befragten sind in der Ausschließlichkeit tätig, der Rest als Makler oder Mehrfachvertreter.

Fast sechs von zehn Vermittlern verbringen bis zu einem Fünftel ihrer durchschnittlichen Arbeitswoche mit der Erfüllung von Dokumentationspflichten. Bei den Einfirmenvertretern fallen die Nennungen für einen Zehn-Prozent-Anteil etwas höher aus, bei den Maklern dagegen die Nennungen für einen 20-Prozent-Anteil.

Jeweils rund jeder fünfte Vermittler verwendet sogar 30 Prozent seiner Arbeitszeit für Dokumentationszwecke. Mehr als 40 Prozent der Arbeitszeit geht bei fast jedem fünften Makler für diese Pflichten drauf, aber nur bei etwa jedem zwölften Einfirmenvertreter.

Druck durch Regulierung und Digitalisierung

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass die Regulierung neben der Digitalisierung aus Sicht der Makler und Vertreter zu den Faktoren gehört, die den stärksten Einfluss auf ihren Betrieb haben. Auf einer fünfstufigen Skala schrieben jeweils knapp drei Viertel der Befragten diesen beiden Themen „starken“ oder gar „sehr starken“ Einfluss zu. Dabei lagen die Werte bei den Einfirmenvertretern jeweils leicht über dem Schnitt und bei den Maklern leicht darunter.

Dahinter folgen Produkt- und Prozessentscheidungen der Versicherungs-Unternehmen, denen von jeweils knapp zwei Dritteln „(sehr) starker“ Einfluss zugeschrieben wurde. Hier fühlten sich die Makler schon relativ deutlich weniger betroffen als die Ausschließlichkeit.

Auffallend ist, dass die Niedrigzinssituation nur an fünfter Stelle landet – wenn auch mit dem größten Anteil bei der Antwortoption „sehr starker“ Einfluss. Die Einflüsse durch Veränderungen im Wettbewerb und auf Kundenseite werden dann nur noch von etwas mehr als der Hälfte als „(sehr) stark“ eingeschätzt. Auch hier fühlen sich die Einfirmenvertreter stärker betroffen als die Makler.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den künftigen Erwartungen (bis 2019). Gravierende Unterschiede zu den Einflussstärken aus aktueller Sicht sind hier nicht zu beobachten.

Einflüsse auf den Vermittlerbetrieb (Bild: 67rockwell Consulting)

Nur jeder Dritte arbeitet an eigener Digitalisierungs-Strategie

Wie die Untersuchung weiter zeigt, gehört es in der Versicherungsbranche für fast zwei Drittel der Befragten zum Alltag, sich regelmäßig in Sachen Digitalisierung zu informieren. An einer konkreten Digitalisierungs-Strategie für den eigenen Betrieb arbeitet allerdings nur gut jeder dritte Vermittler. In etwa genauso groß ist der Anteil derjenigen Befragten, die sich vorstellen könnten, künftig den gesamten Beratungsprozess digital ablaufen zu lassen.

Andererseits befürchtet aber auch jeder dritte Befragte, durch die Digitalisierungs-Strategien anderer Marktteilnehmer wie Direktvertriebe oder Vergleichsportale Kunden zu verlieren. Auffällig ist hier, dass der Anteil der Ausschließlichkeit mit knapp der Hälfte mehr als doppelt so groß ist wie bei den Maklern mit etwas über einem Fünftel.

Dies sei nach Ansicht der Studienautoren auch darauf zurückzuführen, dass „das flexiblere Modell der Makler es ihnen erlaubt, schnell Kooperationen mit neuen Marktteilnehmern (Fintechs) aufzubauen und so von der Digitalisierung zu profitieren“.

Dies zeigt sich auch in der Praxis: So arbeitet nach eigenem Bekunden bereits jeder neunte Makler mit Fin- oder Insurtechs zusammen und jeder siebte berichtete von entsprechenden Plänen. Bei den Einfirmenvertretern gibt es derzeit keine Zusammenarbeit – und entsprechende Pläne bestehen nur bei jedem Hundertsten von ihnen.

Einfluss durch die Digitalisierung (Bild: 67rockwell Consulting)

Gespaltenes Verhältnis zur Honorarberatung

Auch zum Thema Honorarberatung wurden die Vermittler befragt. Der Aussage „Honorarberatung ist eine sinnvolle Ergänzung“ stimmten mehr als vier von zehn Befragten zu. In der Ausschließlichkeit betrug der Anteil weniger als ein Drittel, bei den Maklern hingegen fast 50 Prozent. Allerdings gehen mehr als zwei von drei Vermittlern nicht davon aus, dass sich die Honorarberatung in der Zukunft zu einer wesentlichen Säule der Betriebseinnahmen entwickeln könnte.

Dies hängt auch damit zusammen, dass nach Einschätzung der Vermittler nur ein kleiner Teil der Kunden gegebenenfalls zu einer Honorarberatung bereit wäre. Rund jeder sechste Befragte bezifferte den Anteil auf Kundenseite auf null Prozent. Insgesamt sehen drei von vier Vermittlern maximal 20 Prozent ihrer Kunden aufgeschlossen gegenüber dem Thema Honorarberatung.

„Im Nebeneinander der Vergütungssysteme wird die Honorarberatung nicht über den „Randstatus“ hinauskommen“, ziehen die Studienautoren als Fazit.