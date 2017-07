Wie sich die Empfehlungsrate konsequent steigern lässt

4.7.2017 – Die üblichen Patentrezepte und verbalen Floskeln sind nach Meinung von Trainer und Coach Gisbert Straden wenig geeignet, um durch Empfehlungen neue Kunden zu gewinnen. In der Neuerscheinung „Kenne deinen Kunden – er kennt den nächsten“ lädt er Vermittler von Finanzdienstleistungen dazu ein, ihren ganz persönlichen Stil zu finden. Dabei stellt er Alltägliches in Kundengesprächen ebenso auf den Prüfstand, wie gängige Annahmen über Widerstände und geeignete Empfehler. Das Plädoyer für mehr Mut zur eigenen Kreativität ist unkonventionell, praxisnah und hat einen hohen Unterhaltungswert.

Dem Leser keine neuen Rezepte präsentieren; eine Anleitung zum Vergessen geben. Das sind zwei zentrale Anliegen des Autors des 116 Seiten umfassenden Werks „Kenne deinen Kunden – er kennt den nächsten“. Um es vorwegzunehmen: Autor Gisbert Straden löst diese beiden Zusagen für die Zielgruppe Vermittler von Finanzdienstleistungen sehr unterhaltsam und leicht lesbar ein.

Selbst formulieren statt Stereotype verwenden

„Alles das, was Beratern in den vergangenen Jahren zum Thema Empfehlung beigebracht wurde, hat nichts mit Individualität und Kreativität zu tun“, ist Straden nach zehnjähriger Vertriebserfahrung überzeugt. Seiner Meinung nach helfen keine Rezepte, sondern Natürlichkeit und Authentizität.

Im ersten Kapital „Neukundenakquisition: Gezielt in die Mittelmäßigkeit und Masse statt Klasse“ bedauert er das häufig mechanistische Vorgehen. Er erinnert daran, dass es letztlich immer um zwei Dinge geht: Menschen gewinnen und „Find your style“. So erteilt er im folgenden Kapital „Wege aus der Mittelmäßigkeit“ stereotypen Formulierungen im Kundengespräch eine klare Absage.

Und warum ist die alltägliche Situation „Visitenkarten an Stammkunden übergeben“ so wenig erfolgreich? Weil der Berater es oft im falschen Moment tut. Weil er am Ende des Tages nicht mehr weiß, an wen er sie weitergegeben hat. Weil er sich vor dem konsequenten Nachhaken, wohin die Visitenkarte gewandert ist, scheut, um nicht lästig zu wirken.

Nur 16 Prozent aller Empfehlungsbemühungen sind erfolgreich

Das dritte Kapitel fasst auf neun Seiten wichtige Erkenntnisse aus „Studien und Statistiken“ sowie aus Projekterfahrungen des Autors zusammen. Gisbert Straden folgert daraus unter anderem: „Ihre Kunden bekommen keinen allergischen Schock, wenn sie von Ihnen auf eine Empfehlung angesprochen werden.“

Das Problem dabei: Top-Kunden sind nicht automatisch die besten Empfehler. Die Kundensegmentierung nach Einkommen oder Vertragszahl steigert oft nicht die Empfehlungsquote. In den nachfolgenden Kapiteln des Buches wird zur Untermauerung dieser Beobachtung die Quote der Enttäuschungen mit 84 Prozent beziffert.

Empfehlungen würden vor allem Kunden aussprechen mit weniger intensivem Kontakt zu ihrem Vermittler, lautet die Gegenthese zur gängigen Meinung. Abgeleitet wird sie aus den Ergebnissen einer Studie, die die Weiterempfehlung von Arbeitssuchenden untersucht hat. Leider verzichtet das Buch auf eine konkrete Quellenangabe und auch auf ein Quellenverzeichnis.

Empfehlungen nutzen dem Vermittler wie dem Kunden

„Warum die Menschen so gerne weiterempfehlen“, hat auch Anne M. Schüller in einem Kapitel in ihrem Buch „Das neue Empfehlungsmarketing“ untersucht (VersicherungsJournal 4.9.2015). Gisbert Straden zählt zwar in „Gründe des Scheiterns“ sechs Hauptmotive für Empfehlungen durch Kunden auf, hält sie aber nicht für wichtig oder gar entscheidend.

„Das Einzige, was Sie wirklich behalten müssen, ist: Irgendein Motiv hat immer Hunger und jeder Mensch wird von den gleichen Motiven gesteuert. Dies heißt in der Praxis: Fragen Sie einfach. Eines der genannten Motive (Macht, Gewinn, Sicherheit, Soziales, Ansehen, Stimulanz) wird schon anspringen“, meint der Autor.

Wesentlich ausführlicher beschäftigt er sich mit „Glaubenssätzen“, die Vermittler beim Generieren von Empfehlungen blockieren. Der Leser wird animiert, sich die eigenen Überzeugungen bewusst zu machen und zu hinterfragen. Außerdem gibt es eine kurze Anleitung, sie zu verändern.

Menschen lieben Geschichten

Dass Erzählungen, Anekdoten oder wahre Geschichten die Kommunikation mit dem Kunden „öffnen“, ist unbestritten. Der Kunde reagiert und gibt seinerseits Informationen preis. Straden teilt diese Auffassung.

Bei ihm steht dabei die Aufforderung im Mittelpunkt: Nicht nach Schema F abspulen, sondern den eigenen Stil finden.

Bild: Sparkassenverlag

Ein Mustergespräch dient dafür als individuelle Anleitung. Das Fazit: „Sie sehen, man kann aus fast Allem eine gute Empfehlung zur Sprache bringen.“

Lese-Tipp

Gisbert Straden, Diplom-Betriebswirt, Lehrbeauftragter und Inhaber von ISIG-Training Lake of Constance, ist als unabhängiger Trainer und Berater insbesondere für die Sparkassen-Finanzgruppe tätig.

Das Buch „Kenne deinen Kunden – er kennt den nächsten“ umfasst 116 Seiten (24 x 16 cm, Quellen-, Abbildungs- und Stichwortverzeichnis enthält das Buch nicht).

Es ist in erster Auflage im Mai 2017 im Deutschen Sparkassenverlag erschienen (Artikel-Nummer 301063000) und für 39,90 Euro erhältlich.

Laut Auskunft des Verlages lautet die korrekte ISBN-Nummer 978-3-09-301465-9. (Sie ist im Umschlag- und Innenseiten-Aufdruck fehlerhaft mit 978-3-09-301125-2 angegeben.)