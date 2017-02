Wie man in das Gehirn seines Kunden eindringt

10.2.2017 – 2016 wurden im Segment der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) starke Steigerungen gegenüber 2015 erzielt. Wird 2017 das Jahr des Durchbruchs für die bKV? Diesem Thema widmet sich der Vertriebscoach und Unternehmensberater Alfons Breu aus vertrieblicher Sicht. In Teil eins seines Gastbeitrags erklärt er, was die Voraussetzungen für nachhaltige Verkaufserfolge im Firmengeschäft sind.

Es ist schwierig, neue Firmenkunden zu gewinnen. Viele Anrufe enden am Empfang. Statt des gewünschten Termins wird man um eine schriftliche Information an die allgemeine Mailadresse der Firma gebeten.

Alfons Breu (Bild: privat)

Auch wenn das einen ärgert, aus Kundensicht ist dieses Vorgehen verständlich. Jede Woche will ein halbes Dutzend Verkäufer unterschiedlichster Branchen die Kaufbeeinflusser im Mittelstand, also die Personalleiter, kaufmännischen Leiter und Geschäftsführer, erreichen. Wer da produktiv sein will, braucht einen starken Empfang, der diese Kontaktversuche abfängt.

Natürlich werden auch Termine vereinbart. Doch viele Verkaufsvorgänge in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) enden irgendwo zwischen Ersttermin, Angebot und Zweittermin. Grund genug, sich die Frage zu stellen: Wie dringt man in das Gehirn der Kaufbeeinflusser ein?

Das Gehirn schützt

Der Verstand schützt sich gegen zu viel Information und Kommunikation. Er schirmt sich ab und weist einen Großteil der ihm angebotenen Informationen einfach zurück. Im Kopf wird dabei übervereinfacht. Denn Übervereinfachung ist ein wirksamer Schutz gegen die Kommunikationsflut.

Nur ein Bruchteil der ursprünglichen Botschaft erreicht also den Verstand des Empfängers. Deshalb ist das beste Mittel die stark heruntergebrochene Botschaft. Sie muss scharf geschliffen sein, um in das Gehirn einzudringen.

Werfen Sie Zweideutigkeiten über Bord, vereinfachen Sie Ihre Botschaft – und vereinfachen Sie diese dann noch einmal. Sie müssen selektieren, ausprobieren und wieder selektieren. Der zu große Umfang der Information ist ein Feind für den durchschlagenden Erfolg Ihrer bKV-Botschaft.

Das Widersprüchliche unserer kommunikations-überfluteten Gesellschaft ist aber, dass eine umfassende Kommunikation für den vertrieblichen Erfolg sehr wichtig ist. Wir wollen und müssen die möglichen Kunden ansprechen, ihr Interesse wecken und einen Termin vereinbaren. Wie gelingt das?

Vereinfachte Botschaften

Mit einer reduzierten Botschaft können Sie in den Kopf des Adressaten eindringen, wenn es Ihnen gelingt, diese Botschaft mit seiner Gedankenwelt in Verbindung zu bringen. Das Gehirn nimmt nur die Informationen an, die mit dem gegenwärtigen Bewusstseinszustand des Empfängers im Einklang stehen. Alles andere wird herausgefiltert. Entscheidend sind demzufolge die Erwartungen der möglichen Kunden.

Damit das gelingt, sollten Sie sich bei den Erstterminen auf die Erfahrungen und Herausforderungen Ihrer Gesprächspartner im Bereich der Mitarbeiter-Zusatzleistungen konzentrieren:

Welche Erfahrungen macht der Personalverantwortliche mit Zusatzleistungen?

Welche Probleme hat er (oder sie) damit?

Worauf legt er bei den sogenannten Benefits besonders wert?

Den Moment nutzen

Das beschriebene Vorgehen ist nicht neu. Die Produkt-, Dienstleistungs- und Kommunikationsexplosion hat dieses Verhalten allerdings verstärkt.

Um mit dem Überfluss zurande zu kommen, haben wir alle gelernt, Angebote blitzschnell geistig einzuordnen. Nützlich oder nicht? Laut Direktmarketing-Experten trifft man die Entscheidung, eine Mail zu lesen oder nicht, innerhalb von zwei Sekunden.

Ein Ersttermin beim Kunden dauert zwar eine halbe oder eine ganze Stunde. Wenn man es versäumt, im richtigen Augenblick eine einfache, nützliche Botschaft – passend zur Erwartungswelt des potenziellen Kunden – zu platzieren, hat man dessen echtes Interesse schon verloren.

Fünf Ansätze

Damit Sie mit der betrieblichen Krankenversicherung die Aufmerksamkeit Ihres Gesprächspartners gewinnen, sollten Sie diese fünf Ansätze beherzigen:

Den Nutzen der bKV herausarbeiten. Statt „Was ist es?“ besser „Was nützt es?“

Den bKV-Nutzen vereinfachen und anschaulich machen.

Anschauliche Fallbeispiele einsetzen.

Schlaue Fragen stellen, gut hinhören und Notizen machen.

Eine Verknüpfung zwischen den Kundenproblemen und der bKV als Problemlösung finden und eine Brücke zwischen beiden schlagen.

Bevor man bei den Kunden den Durchbruch schafft, muss man diesen darüber hinaus bei sich selbst erzielen. Wer für sich den besonderen Nutzen der bKV herausgearbeitet hat, tritt beim Kunden überzeugender und glaubwürdiger auf. Gute und rechtzeitige Vorsorgeuntersuchungen zum Beispiel können Leben retten. Welches der vielen Benefits kann das noch?

„Marketing-Bomben platzen leise“

Der amerikanische Marketing-Experte Theodore Levitt hat einmal geschrieben „Marketing-Bomben platzen leise“. Auch der vertriebliche Durchbruch mit der bKV passiert zum großen Teil in der ruhigen, konzentrierten Vorbereitung. Wer sich diese Zeit nimmt, kann vorne mit dabei sein. Und die erfolgreichen Ersten tun sich immer leichter.

Wer überquerte als Erster den Atlantik im Alleinflug? Charles Lindbergh.

Wer überquerte ihn als Zweiter?

Wer setzte als Erster seinen Fuß auf den Mond? Neil Armstrong.

Wer als Zweiter?

Eben. Es hat viele Vorteile, der Erste zu sein. Wenn man es geschafft hat.

Alfons Breu

Der Autor ist Vertriebscoach mit dem Schwerpunkt Firmengeschäft und Gründer der b2b coach GmbH & Co. KG. Beraten werden mittlere und größere Unternehmen. Die Beratungen konzentrieren sich auf die Bereiche Vertriebsstrategie und den Verkaufsprozess und als besonderes Standbein das bKV-Segment.