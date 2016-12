Wie die Macht der Gewohnheit Geschäft verhindert

9.12.2016 – Bald ist Silvester. Ins neue Jahr werden wieder viele Menschen mit guten, neuen Vorsätzen starten – wie jedes Jahr. Doch einfach ist die Sache nicht. „Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert“, schrieb der amerikanische Psychologe William James. Das Neue hat es schwer. Das gilt nicht nur für gute Vorsätze an Silvester, sondern auch für neue Produkte wie die betriebliche Krankenversicherung. Vertriebscoach und Unternehmensberater Alfons Breu berichtet in seinem Gastbeitrag über Widerstände gegen Neues und gibt Tipps, wie man sie überwinden kann.

Ganz neu sind Gruppenverträge für Krankenzusatz-Versicherungen zwar nicht, aber in Gestalt der seit wenigen Jahren angebotenen betrieblichen Krankenversicherung (bKV) sind sie noch jung auf dem Markt. Sie sind damit auch neu und weitgehend unbekannt bei den potenziellen Kunden.

Alfons Breu (Bild: Breu)

Das zeigt sich bei den regelmäßigen Umfragen zum Thema bKV-Benefits bei Personal-Verantwortlichen. Entweder wird die betriebliche Krankenversicherung seitens der Interviewer gar nicht angesprochen, oder man kennt sie kundenseitig nicht. Jedenfalls taucht sie bisher nicht in den veröffentlichten Ergebnissen dieser Umfragen auf.

Auch auf der Webseite des Online-Portals Kununu, des rasch wachsenden Forums für Unternehmensbewertungen, ist sie bei den bewertbaren Zusatzleistungen nicht angeführt.

Veränderungen rufen Widerstände hervor

Das neue Produkt betriebliche Krankenversicherung ist aus Verkäufersicht Chance und Risiko zugleich.

Die Chance steckt in der Gewinnung neuer Kunden durch diese neue Leistung. Das Risiko besteht allerdings gerade im Neuen und weitgehend Unbekannten.

Hier soll nicht die technische Seite des Verkaufserfolgs – Ansprache, Nutzenargumentation und kundenbezogene Verkaufsstrategie – beschrieben werden, sondern die zutiefst menschliche Seite. Neues, also neues Verhalten ebenso wie neue Produkte, hat auch mit Veränderung zu tun. Gegen Veränderungen gibt es einige typische und manchmal auch berechtigte Widerstände, die im Nachfolgenden beispielhaft aufgeführt werden.

Risiko

Man scheut das Risiko.

Bei neuen Projekten könnte etwas schief gehen. Das gilt von der Einführung der betrieblichen Krankenversicherung bis hin zu Leistungsabrechnungen oder einer Beitragsanpassung.

Bequemlichkeit

Man vermeidet die Anstrengung.

Personalverantwortliche im erfolgreichen Mittelstand haben häufig zu viel Arbeit und zu wenig Köpfe in der Personalabteilung. Solange kein brennendes Problem in Zusammenhang mit den bestehenden Zusatzleistungen auftritt, lässt man lieber alles so, wie es ist.

Zufriedenheit mit der Ist-Situation

Man wünscht keine Verbesserung der augenblicklichen Verhältnisse.

Die bestehenden Zusatzleistungen reichen aus und die Mitarbeiter sind mit ihrer Arbeitsplatzsituation mehr oder weniger zufrieden.

Kosten

Die direkten und indirekten Kosten, die mit einer Veränderung verbunden sind, schrecken ab.

Gerade bei neuen Produkten wie der betrieblichen Krankenversicherung ist eine Return-on-Invest-Argumentation schwierig, da die notwendigen Vergleichsdaten fehlen.

Kritik

Man hat eine Abneigung gegen Kritik. Der Personalverantwortliche scheut möglicherweise die Kritik durch die Geschäftsleitung, falls die betriebliche Krankenversicherung von den Mitarbeitern nicht so in Anspruch genommen wird wie gewünscht. Der Inhaber scheut möglicherweise die Ablehnung der Leistung durch die Mitarbeiter.

Diese menschlich verständlichen Reaktionen sollten Versicherungsmakler beim Verkauf der betrieblichen Krankenversicherung einkalkulieren, in den Gesprächen erkennen und richtig damit umgehen, um diese Zusatzleistung erfolgreich zu platzieren. Dazu drei Tipps.

Nicht neu, sondern bewährt

Je weniger eine Neuheit als „neu“ herausgestellt wird, desto leichter begegnet man den fünf genannten Widerständen.

Neues erweckt Neugier, aber nicht unbedingt Kaufbereitschaft. Damit sich der Kunde nicht als „Versuchskaninchen“ versteht, sind Angaben über die positive Auswirkung bereits bestehender Verträge in anderen Unternehmen ebenso notwendig wie Referenzen. Am besten eignen sich Fallbeispiele und Referenzen aus der gleichen Branche, in der auch der potenzielle Neukunde tätig ist.

Begleitung und Unterstützung

Dem Mitarbeiter im Kundenunternehmen, der für die Umsetzung verantwortlich ist, muss jede erdenkliche Hilfe dabei angeboten werden. Bei meinen Vertriebscoachings erlebe ich immer wieder, dass ein Vermittler die betriebliche Krankenversicherung vorstellt und bei Interesse ein Angebot erstellt. Das Weitere überlässt er dem Kunden.

Dieser, in kleineren Betrieben häufig der Inhaber, stellt seinen Mitarbeitern die betriebliche Krankenversicherung vor. Ergebnis: Die Mitarbeiter wollen lieber mehr Lohn. Der Fehler liegt beim Vermittler. Er sollte mit dem interessierten Kunden die notwendigen Arbeitsschritte zur Umsetzung der betrieblichen Krankenversicherung besprechen und ihn dabei unterstützen.

Geduld

Die Zufriedenheit mit der Ist-Situation erfordert dieselbe Fähigkeit, wie sie der Investor Warren Buffett seit Jahrzehnten erfolgreich praktiziert: Geduld. Wenn das Unternehmen die idealen Voraussetzungen für eine betriebliche Krankenversicherung erfüllt, muss man mit der Geduld eines Engels und der Zähigkeit eines Goldsuchers dranbleiben und warten können.

Zuletzt noch ein kurzer Blick in den Maklermarkt. Bis heute beschäftigen sich nur ganz wenige Makler mit der betrieblichen Krankenversicherung. Das hat sicher vielerlei Gründe. Einer könnte auch in der Macht der Gewohnheit und den Widerständen gegen Neues stecken.

Alfons Breu

Der Autor ist Vertriebscoach mit dem Schwerpunkt Firmengeschäft und Gründer der B2b coach GmbH & Co. KG. Beraten werden mittlere und größere Unternehmen. Die Beratungen konzentrieren sich auf die Bereiche Vertriebsstrategie und den Verkaufsprozess und als besonderes Standbein das bKV-Segment.