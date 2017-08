Wie die Deutschen zur Digitalisierung stehen

22.8.2017 – Die Mehrheit der Deutschen nutzt internetfähige Computer, Smartphones, Laptops oder Tablets. Das geht aus einer aktuellen Studie von Kantar TNS im Auftrag der Arag hervor. Smarthome-Technik ist noch wenig verbreitet. Insgesamt ist zu erkennen, dass neue Technologien unter höher Gebildeten und Besserverdienenden eine größere Verbreitung und Akzeptanz finden. Die Mehrheit der Deutschen geht davon aus, dass sie ihren Arbeitsplatz sichern werden. Nur jeder Zehnte glaubt, dass sein Arbeitsplatz durch moderne Technik überflüssig werden könnte.

Die Mehrheit der Deutschen nimmt am Prozess der fortschreitenden Digitalisierung teil. Das ist ein Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungs-Instituts Kantar TNS im Auftrag der Arag SE unter 1.000 Deutschen. Die Befragung fand am 3. und 4. August statt.

90 Prozent der unter 40-Jährigen besitzen ein Smartphone

Der Studie zufolge besitzen 72 Prozent der Befragten einen internetfähigen Computer und 69 Prozent ein Smartphone. Unter den unter 40-jährigen Teilnehmern besitzen neun von zehn Befragten ein Smartphone. Die mobilen Helfer sind in dieser Altersgruppe weiter verbreitet als der stationäre Computer.

Mehr als zwei von drei Deutschen (68 Prozent) haben einen Laptop oder ein Tablet zu Hause. Einen persönlichen Sprachassistenten nutzt nur knapp jeder sechste Befragte (16 Prozent).

Noch weniger verbreitet sind die Nutzung von Apps zur Steuerung von Geräten im Haus oder komplett vernetzte Häuser. Nicht einmal jeder zehnte Umfrageteilnehmer gab an, derartige Technologien zu nutzen.

(Bild: Arag / Kantar TNS)

Cosmos-Direkt-Studie bestätigt geringe Verbreitung

Auch die Untersuchung „Smart-Home-Technologien liegen im Trend“ des Meinungsforschungs-Instituts Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH im Auftrag der Cosmos Versicherung AG bestätigt die geringe Verbreitung von Smarthome-Technologie.

Dieser Umfrage zufolge wissen 86 Prozent der Befragten, was Smarthome ist. Doch nur die wenigsten nutzen diese Technologie. Nur Funksteckdosen (14 Prozent) und der vernetzte Fernseher (zehn Prozent) hätten es bisher in die deutschen Haushalte geschafft. Interesse an derartiger Technologie gibt es jedoch unter den Befragten (VersicherungsJournal 28.4.2017).

Bildung und hohes Einkommen fördern die Technologienutzung

Über die abgefragten Technologien der Arag-Studie hinweg ist zu erkennen, dass die Befragten mit einem hohen Bildungsabschluss diese häufiger nutzen als andere. Das gilt für alle Geräte bis auf persönliche Sprachassistenten und vernetzte Häuser. Hier haben Schüler die Nutzernase vorn.

Doch nicht nur höher gebildete sondern auch gutverdienende Befragte nutzen moderne Technik häufiger. Mit steigendem Einkommen steigt die Nutzung. Das gilt vor allem für die Nutzung von Apps zur Steuerung von Prozessen im Haus. Umfrageteilnehmer mit einem Haushalts-Nettoeinkommen von mehr als 3.500 Euro gaben mehr als doppelt so häufig an, Haushaltsgeräte und Sicherheitstechnik mit dem Smartphone zu steuern als alle anderen Einkommensparten.

Sinnhaftigkeit, Nutzen und Datenschutz

Anschließend fragten die Studienautoren die Teilnehmer danach, welche Einstellung sie zur Digitalisierung haben. Etwas mehr als jeder dritte Befragte (35 Prozent) gab an, dass in seinen Augen einige digitale Anwendungen und Apps bestimmt sinnvoll seien. Ob diese jedoch Zeit sparen, sei fraglich. Gut jeder Fünfte (21 Prozent) ist hingegen der Ansicht, dass es sich bei diesen Anwendungen um Spielereien handelt, die mehr Geld und Energie kosten, als dass sie nützlich wären.

Euphorisch über Apps zeigten sich lediglich 14 Prozent der Umfrageteilnehmer. Sie finden es „klasse“, wenn man Alltagsdinge über das Internet oder einen Sprachassistenten erledigen kann. Fast jeder vierte Befragte (24 Prozent) hat Bedenken, dass diese digitalen Helfer weniger Helfer als Datensammler sind. Sie fürchten um den Datenschutz, der ihrer Meinung nach auf der Strecke bleibt.

Die Studiendaten legen nahe, dass Personen mit einem niedrigen Bildungsabschluss Apps einen geringeren Sinn zuschreiben als höher Gebildete. Letztere zeigten sich Apps und deren Nutzen gegenüber offener. Gleiches gilt für einkommensstarke Teilnehmer. Je mehr Geld die Befragten im Monat zur Verfügung haben, desto positiver war ihre Einstellung zu digitalen Anwendungen.

Digitalisierung am Arbeitsplatz

Bei mehr als der Hälfte der Befragten (56 Prozent) hat sich eigenen Angaben zufolge das Arbeitsumfeld in den vergangenen Jahren durch die Digitalisierung verändert. Höher Gebildete und Besserverdiener gaben dies häufiger an als andere Befragtengruppen.

Im Gesamten betrachtet, glauben die Befragten ehe daran, dass sich die Digitalisierung positiv auf das Arbeitsumfeld auswirken wird. Sie meinen, dass ihre Arbeitsleistung durch neue Technologien gestiegen ist (57 Prozent). Ebenfalls mehr als die Hälfte (56 Prozent) glaubt, dass die Digitalisierung ihre Arbeitsplätze sichert.

(Bild: Arag / Kantar TNS)

Jeder zehnte Befragte hingegen geht davon aus, dass sein Arbeitsplatz durch neue Technologien irgendwann überflüssig sein wird. Besonders die jüngsten Teilnehmer im Alter von 14 bis 29 Jahren und auch die 40- bis 49-Jährigen sind dieser Meinung (jeweils zu 14 Prozent).